Monastir e Budoni, dominio incontrastato 

Per la quinta giornata consecutiva Monastir e Budoni sono appaiate in testa alla classifica dell’Eccellenza. Le due squadre sinora hanno dominato il campionato e lasciato le briciole alle avversarie con otto vittorie e due pareggi, uno dei quali nello scontro diretto.

Domenica scorsa il Monastir ha ottenuto il settimo successo consecutivo, il Budoni è arrivato al quinto. La squadra di Marcello Angheleddu ha travolto il malcapitato San Teodoro: da quando è in panchina il tecnico di Decimoputzu, la capolista non perde da 44 gare, non subisce reti da 820 minuti, avendone incassato una sola nella prima giornata, e ha il miglior attacco con 23 gol. Numeri da record. Contro i teodorini hanno segnato sei giocatori diversi, a dimostrazione di un organico di gran spessore ma anche di un gioco che coinvolge tutti i componenti.

Il Budoni ha invece battuto il Li Punti, formazione che si presentava con tre vittorie di fila. I galluresi si sono complicati la vita dopo essersi portati sul 3-0: gli uomini di Cosimo Salis sono riusciti a segnare due volte riaprendo il confronto nei minuti finali. La squadra di Cerbone aveva subito solo due reti nelle precedenti nove partite. Resta a cinque lunghezze l’Ossese che ha battuto, non con poche difficoltà, un mai domo Carbonia dell’ex Porcheddu. Per i bianconeri è la terza vittoria di fila. Dopo due turni il Tempio ritrova il successo, i galletti hanno difeso la quarta piazza col successo contro l’Iglesias. «Era importante far bene dopo la sconfitta nel derby contro il Calangianus e dare il massimo per dimostrare ai nostri tifosi di essere squadra», dice il tecnico Mauro Giorico, «così è stato. In particolare, nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo. Siamo passati in vantaggio, poi abbiamo rintuzzato i loro attacchi e creato occasioni per il raddoppio».

Anche in casa Nuorese torna il sorriso. I barbaricini si sono aggiudicati l’altra sfida tra nobili battendo l’Alghero e balzando in quinta posizione (zona playoff). «Abbiamo disputato una grande partita contro un avversario forte e ben organizzato», parla Alessandro Cadau, autore dell’eurogol decisivo contro i giallorossi, «siamo felici per i tre punti in casa. Le prestazioni positive ma a mani vuote non ci bastavano. È stata una vittoria del gruppo, è un campionato di alto livello. Budoni e Monastir stanno meritando la prima piazza ma il cammino è ancora lungo. Noi pensiamo gara dopo gara».

In coda, il Ghilarza con la vittoria contro il Calangianus scavalca Carbonia e San Teodoro e si porta fuori dalla zona playout. Prima vittoria per il Barisardo targato Nicola Ruggeri contro la Ferrini, penultima con un punto di vantaggio sugli ogliastrini.

