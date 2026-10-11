Monastir, derby e secondo posto: Latte Dolce ko 

Monastir 2

Latte Dolce 1

Monastir (4-3-3) : Le Rose (1’ st Fusco); Cortinovis, Collu, Porru, S. Pinna; Corcione, Conti (31’ st Mameli), Loru; Rossi (1’ st Gianoli), Aloia (31’ st Belli), Ech Cheikh (44’ st Ragni). In panchina Fanari, Picchedda, Masia, Leone. Allenatore Angheleddu.

Latte Dolce (3-4-3) : Cherchi; Desole, Coghetto, R. Pinna; Belloi (25’ st Asproni), Piredda (39’ st Di Paolo), Biancu, Dumani; Pulina (25’ st Limberti), Sorgente, Di Gianni (20’ st Saddi). In panchina Troisi, Dieni, Lopes, Agrelli, Megna. Allenatore Fini.

Arbitro : Lena di Treviso.

Reti : nel primo tempo, 8’, 13’ Ech Cheikh, 39’ Dumani.

Note : ammoniti Di Gianni, As-

proni, Desole. Recupero 0’ pt-5’ st.

MONASTIR . Un successo nel derby che vale il quarto risultato utile di fila. Al Comunale il Monastir – secondo – si impone di misura sul Latte Dolce, grazie alla doppietta di Ech Cheikh in gol all’8’ e 13’. Dumani invece realizza al 39’ la rete della bandiera per i sassaresi.

Partenza sprint

In avvio la squadra di Angheleddu si mostra subito propositiva: al 2’ Loru parte sulla destra e crossa al centro senza trovare compagni. Al 4’ passaggio filtrante di Pinna su cui Ech Cheikh non riesce ad arrivare. Ma all’8’ i biancoblù passano in vantaggio: Ech Cheikh riceve palla da Porru, supera due avversari e batte Cherchi con un diagonale. Per il marocchino classe 2008, arrivato tre settimane fa, è il primo gol alla seconda presenza. Ci mette poco a fare il secondo, perché al 13’ con una gran giocata Ech Cheikh supera Desole e insacca con un bel destro a giro.

Il doppio vantaggio galvanizza il Monastir che mostra un netto dominio e continua a costruire occasioni. Al 21’ cross di Ech Cheikh sporcato con una deviazione raggiunge Aloia che di testa spedisce a lato. Al 37’ ci prova Corcione dalla distanza, ma il tiro termina a lato. La squadra di Fini reagisce e al 39’ riesce ad accorciare grazie a un tiro-cross velenoso di Dumani che da posizione defilata beffa Le Rose. Il Monastir si scuote e al 40’ colpisce il palo con un destro in area di Conti. Nel finale di frazione sono però i sassaresi a provarci con più decisione: al 41’ Piredda riparte e mette il pallone al centro, allontana la difesa di casa; al 43’ è pericoloso Di Gianni con un tiro da fuori che sfila di poco a lato.

Ripresa di spinta

In avvio di ripresa spinge il Latte Dolce: Pulina impegna il subentrato Fusco che respinge, sulla ribattuta ci prova Belloi ma la palla esce. Al 2’ tentativo dalla distanza di Biancu a lato. Al 3’ grande occasione per i sassaresi: Pulina parte in contropiede e serve al centro Sorgente che da buona posizione non trova lo specchio. Al 5’ rispondono i biancoblù con cross di Cortinovis al centro per Ech Cheikh che va in sforbiciata, Cherchi sventa. Al 6’ punizione dalla destra di Dumani, Fusco alza sopra la traversa.

Da corner, al 22’, Pinna mette una palla pericolosa al centro, ma la difesa ospite disinnesca. Al 24’ percussione di Pulina che si accentra e calcia, Fusco devia di reni sopra la traversa. Il portiere biancoblù si oppone anche a una punizione di Biancu al 30’, mentre dall’altra parte al 35’ calcia Loru e blocca Cherchi. Al 37’ Latte Dolce vicino al pari: cross dalla sinistra di Limberti per Saddi che di testa sfiora il palo. Nel recupero il Monastir tiene lontana la palla dalla propria area e i sassaresi non riescono a rendersi pericolosi.

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