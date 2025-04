Monastir, dal 1983 dentro il calcio In Eccellenza con la forza del gruppo 

Una società con più di quarant’anni di storia, ma con lo spirito, le idee e l’attitudine molto giovani.

Il Monastir muove i primi passi nel 1983 grazie ai soci fondatori Marco Carboni, attuale presidente, e Antonio Zanda. All’inizio solo la prima squadra con la partecipazione ai campionati amatori UISP e la vittoria di vari campionati e coppe. Nel 1995 l’affiliazione e l’esordio in FIGC e subito fu vittoria del campionato. Il primo momento decisivo della storia del Monastir, arriva nel 2008 con l’inizio della scalata dalla seconda categoria sino all’Eccellenza regionale, categoria mantenuta consecutivamente per otto anni e con il consolidamento della stessa società al vertice del calcio regionale.

Ma le società solide si riconoscono nei momenti più difficili. La retrocessione di due anni fa un duro colpo. La reazione fu decisamente di grande forza come ha confermato il presidente Carboni ai microfoni di Radiolina, ospite della trasmissione “Giovani di Categoria”: «Un campionato eccezionale, dove battemmo tutti i record, quello dei gol (furono 103 ndr), di vittorie e il distacco dalla seconda classificata e con il capocannoniere che fece 41 gol».

In quella stagione anche la vittoria della Coppa Italia di Promozione battendo in finale ai tempi supplementari la Lanteri Sassari per 2-1, per un trofeo importantissimo per la società biancoblu.

E da neopromossa in Eccellenza in questa stagione, un altro campionato di altissimo livello. Ancora Carboni: «Abbiamo centrato i playoff che per noi sono un risultato storico. E' la prima volta che li raggiungiamo sperando di centrare l’obiettivo. Ma qualsiasi sia il risultato mi sento di ringraziare i ragazzi per il campionato che hanno fatto. Domenica a Macomer sarà una festa di sport e che vinca il migliore».

Ma le soddisfazioni arrivano anche dal settore giovanile e dall’attività di base, che contano circa 300 tesserati e con il binomio calcio a 11/futsal in cui crede tantissimo Diego Podda, ex giocatore e allenatore di calcio a 5 in serie A, ora allenatore degli Allievi del Monastir: «Crediamo tanto nel nostro progetto legato alle due discipline con i ragazzi che possono svolgere tutte e due le attività. Il regolamento lo consente, ma più che un obbligo per noi è un’opportunità. Nel percorso formativo di un giovane calciatore, crediamo che il calcio a 5 sia assolutamente propedeutico e che fornisca degli elementi di formazione tecnica, tattica, cognitiva che sono fondamentali. Nel calcio qualunque esso sia il livello, come diceva il grande Cruijff, bisogna saper passare bene la palla e per passarla bene bisogna saperla controllare. E questo deve essere l’obiettivo del nostro progetto».

E anche nel futsal gli stessi ragazzi che giocano per il Monastir e che sono tutti provenienti dal settore giovanile della società dal calcio a 11, hanno ottenuto risultati importanti, soprattutto dal 2022/2023 quando c’è stata la fusione col 360 GG che ha rafforzato ancor di più la società e lo staff tecnico, con istruttori qualificati e il doppio istruttore in tutte le categorie di calcio e futs al.

