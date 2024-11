Monastir, Città di Cagliari e Ittiri scattano nella Coppa di Serie C 

Due giornate di Coppa Italia e la stagione della serie C femminile di futsal è già entrata nel vivo in attesa dell’avvio del campionato. Otto le squadre iscritte e le prime sfide ufficiali hanno messo in evidenza subito l’Ittiri e il Città di Cagliari, nel girone A, e il Monastir in quello B. E gli allenatori sono concordi nell’indicare queste tre squadre come quelle da battere anche in campionato.

L’avvio

Renzo Mascia, allenatore del Città di Cagliari, è soddisfatto dei successi su Decimoputzu e Ampurias. «Abbiamo avuto qualche problemino in fase di preparazione. Siamo una squadra nuova ma siamo partiti con il piede giusto. Domenica avremo un test importante contro l’Ittiri. Sono certo che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni anche perché la società ha in mente grandi cose anche per il campionato». Nel girone B due successi su due per il Monastir, entrambi per 1 a 0 su Cus Cagliari B e Aiace. «Un avvio positivo», evidenzia l’allenatrice Federica Atzeni. «Le due vittorie ci hanno dato un’ottima carica e fiducia in vista delle prossime partite da affrontare con la mentalità giusta. Il nostro è un progetto ambizioso per il presente e per il futuro: vogliamo contribuire a formare giovani ragazze nel calcio a 5, integrandole subito in rosa, insieme ad altre di esperienza». Anche la Sardinia Futsal punta a disputare una stagione positiva: «La Coppa», sottolinea Martina Carta, «è una fase di rodaggio per il campionato. Puntiamo a fare una buona stagione con ragazze di esperienza e giovani: io cerco di trasmettere loro la stessa passione che ho io per questo sport». Contento anche Raffaele Vacca (Ittiri): «Due vittorie ma il livello è molto alto. Per ora sono più che soddisfatto delle prestazione delle ragazze. In campionato sarà tutta un’altra storia: noi vogliamo provare a fare meglio dell’anno scorso».

I progetti

Per l’Aiace due sconfitte di misura contro avversari di buon livello. «Siamo una squadra giovane», spiega l’allenatore Nicola Murgia, coadiuvato dal vice Federico Vargiu. «Dopo l’ottimo quarto posto della scorsa stagione vogliamo fare meglio. E proseguiamo nel progetto di crescita». Due sconfitte su due anche per il Decimoputzu ma contro le corazzate Città di Cagliari e Ittiri: «Abbiamo perso giocando bene», è il parere dell’allenatore Carlo Vincis. «Rispetto all’anno scorso ci siamo rinforzati anche con le ragazze arrivate dal Tiro Libero. Vogliamo fare bene anche per il pubblico che ci segue sempre molto numeroso». Inizio complicato per l’Ampurias Valledoria. «Abbiamo perso alcune giocatrici rispetto all’anno scorso», commenta l’allenatore Simone Masia. «Molte squadra si sono rafforzate. Al nord non è facile trovare calciatrici per il futsal perché si preferisce il calcio a 11. Ma contiamo di riprenderci facendo crescere alcune giovani ragazze promettenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA