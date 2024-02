Monastir-Castiadas, accuse (e scuse) di Mboup 

Dopo quanto accaduto nello scontro al vertice a Monastir (danni a panchina e spogliatoi), il Castiadas precisa i fatti e il Monastir replica. Tra i giocatori coinvolti, l’attaccante Carlos Mboup, reo di aver sfondato la panchina con un pugno. «È stato un gesto sbagliato per il quale mi assumo tutte le mie responsabilità», dice il giocatore biancoverde, «che però non nasce dal nulla. Mentre mi apprestavo a calciare un rigore ci sono stati degli ululati e ho fatto finta di nulla come solito. Il tecnico Dessì mi ha sostituito e mentre mi dirigevo verso la panchina, da alcuni spettatori ho ricevuto pesanti insulti razzisti. in panchina ho compiuto quel gesto, sbagliato, di rabbia. Chi non è di colore non può capire. Nel 2024 queste cose non dovrebbero accadere. Con tutto questo non voglio giustificare il mio gesto. Chiedo scusa a Monastir, Castiadas e tutti i presenti. Ho anche pianto. Sono fatti che col calcio non centrano nulla. Lo sport deve unire».

La società sarrabese ha pubblicato un comunicato a firma del presidente Mauro Vargiolu e dal vice Matteo Frau, puntualizzando come il Castiadas per il suo comportamento in questi anni sia stato il fiore all’occhiello del calcio regionale e che si dissocia da certi atteggiamenti dei suoi tesserati. «Abbiamo subito collaborato col Monastir», si legge, «sui danni da risarcire. Ci dispiace, però, che dal comunicato ufficiale, seppur da noi più volte segnalato alla terna arbitrale e al commissario di campo, non siano emersi gli insulti e cori razzisti rivolti al nostro tesserato Mboup».

La replica

Il presidente del Monastir, Marco Carboni: «La società condanna il razzismo e non accetta che si giustifichino degli atti vandalici infangando una tifoseria rispettata da tutti. Questi insulti di cui si parla non li ha sentiti nessuno, erano presenti anche dirigenti federali e, da quanto dice, arriverebbero da una parte degli spalti piena di bambini. Quando si è saputo degli spogliatoi danneggiati eravamo al terzo tempo, con diversi tesserati del Castiadas, e a offrirlo sono stati i nostri tifosi che erano in tribuna».