Monastir, caccia alla Serie D 

Monastir. A Fiumicino per continuare a sognare la promozione in Serie D. Oggi alle 15,30 il Monastir di Marcello Angheleddu scenderà in campo nell’andata del primo turno degli spareggi nazionali di Eccellenza contro i laziali della W3 Maccarese. Una sfida dagli alti valori tecnici e che promette spettacolo in campo e sugli spalti: è prevista una folta rappresentanza di tifosi sardi.

La sfida

Al W3 Stadium si affronteranno le compagini che hanno vinto i rispettivi playoff regionali: da una parte i campidanesi, che si sono imposti 1-0 in finale sul Tempio, dall’altra i bianconeri, che domenica scorsa hanno superato 2-1 il Civitavecchia nello spareggio. Entrambe le formazioni hanno chiuso i rispettivi gironi di Eccellenza a quota 67 punti e fanno del loro reparto offensivo uno dei principali punti di forza, avendo realizzato in media più di due gol a partita. Il Monastir ha messo a segno 64 reti in trenta partite, la W3 Maccarese 68 marcature in trentaquattro gare.

I biancoblù possono vantare nel loro scacchiere il capocannoniere del girone, Sergio Nurchi (15 centri), e altre pedine come Andrea Sanna, che ha raggiunto quota nove marcature, e Stefano Sarritzu, che ne ha siglato sei più quella decisiva messa a segno in finale playoff contro i galluresi. Proprio l’esterno quartese numero 10 lo scorso anno realizzò uno dei tre gol decisivi contro i bianconeri nello spareggio per salire in D quando vestiva la maglia del Rieti.

I rivali

Gli attaccanti da tenere d’occhio nelle file dei laziali sono il vicecapocannoniere Davide Follo, che ha realizzato ben 25 gol, e Daniele Bosi, che si è fermato a otto. Riguardo al confronto tra le difese, il Monastir ha dalla sua parte numeri migliori rispetto all’avversario: la porta di Riccardo Daga ha incassato solo 11 reti ed è rimasta inviolata in ventuno occasioni in tutta la regular season; al contrario i laziali hanno incassato 30 gol in 34 partite.

In questa doppia sfida il tecnico Angheleddu punta ad avere l’intera rosa a disposizione recuperando gli ultimi calciatori acciaccati. La gara di ritorno è prevista per domenica primo giugno al Comunale di Monastir.

La vincente sfiderà nel secondo turno, quello che assegna un posto in Serie D, una compagine marchigiana o emiliana del girone A.

