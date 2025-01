Monastir alla prova verità 

Monastir. Novanta minuti per provare a battere la capolista e riconquistare la vetta della classifica di Eccellenza. Il Monastir del tecnico Marcello Angheleddu si prepara allo scontro diretto di sabato a Budoni con tre punti in meno. Nell’ultimo turno la squadra di Raffaele Cerbone ha sconfitto il Ghilarza fuori casa e allungato in classifica approfittando del pareggio casalingo a reti bianche di Pinna e compagni contro l’Iglesias. «È una sfida decisiva, ma sarebbe presuntuoso da parte nostra pensare che chi vince conquisterà il campionato. Ci sono ancora tante giornate e altre squadre dietro che stanno facendo bene, come il Tempio», sottolinea il difensore centrale Nicolás Madero.

Tanta esperienza

Il trentunenne uruguaiano col passaporto spagnolo è in rosa dalla scorsa estate e porta con sé tanta esperienza. In carriera ha vestito anche le maglie del Chiasso nella Challenge League svizzera e del Palencia nella terza divisione spagnola. Nell’ultima stagione ha militato in Eccellenza nelle file dell’Ilvamaddalena, vincitrice del campionato. «Col Budoni sarà fondamentale vincere, come in ogni partita da qui alla fine, anche se la posta in palio di sabato è alta perché con loro è un testa a testa che va avanti da inizio torneo. Vogliamo arrivare primi a fine stagione», prosegue il trentunenne ex Nuorese. Il leader della difesa suona la carica, i campidanesi sono chiamati a dare una risposta sul campo dopo una prima metà di gennaio ancora a secco di vittorie e reti fatte: «Contro Taloro Gavoi e Iglesias non siamo riusciti a concretizzare le numerose occasioni create, come avvenuto invece in altre occasioni. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. La differenza gol a fine stagione può essere fondamentale».

Un rinforzo

Dopo diciassette giornate il Monastir è secondo in classifica a quota 39 punti, frutto di 12 vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Le reti segnate sono trentacinque, quelle subite sono appena quattro. «Dobbiamo continuare così, conclude Madero, «lo staff sta lavorando molto bene con noi. In queste gare contano le energie a livello fisico, ma la testa ancora di più».

Ieri il sodalizio guidato dal presidente Marco Carboni ha annunciato un nuovo acquisto che sarà a disposizione già da sabato: l’esterno Giacomo Santoro, proveniente dalla Cos ed ex Budoni. Il classe ‘97 potrebbe esordire contro la sua vecchia squadra, in cui ha militato fino al 2023.

