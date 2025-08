Monastir al lavoro, i big sono rimasti 

Il ritiro che precede il primo campionato di Serie D della storia del Monastir è iniziato ieri. Al Comunale la squadra di Angheleddu si è allenata al completo in attesa delle prime operazioni in entrata. I biancoblù ripartono da alcuni elementi che nella scorsa stagione hanno trascinato il club alla vittoria dei playoff: l’ultimo in ordine cronologico è l’attaccante David Suazo Jr, arrivato nell’ultima sessione invernale e protagonista in campo soprattutto da subentrante. Tra i confermati c’è anche il capitano Alessandro Masia che ha fornito un contributo da leader in campo e nello spogliatoio. In carriera il centrocampista ha già disputato 150 partite in Serie D. Rimane anche il vice capitano, il terzino Simone Pinna, ex Cagliari ma anche Olbia in D.

Vestiranno ancora la casacca biancoblù il portiere Riccardo Daga e il difensore Fabio Porru. L’estremo difensore classe 2000 è stato eletto il miglior portiere dello scorso campionato di Eccellenza con ben 24 gare a porta inviolata e giocherà per la prima volta in D, dopo aver disputato la C con Arezzo, Messina e Viterbese. Porru è invece diventato uno dei pilastri difensivi della scorsa stagione con due gol all’attivo. Il prossimo obiettivo dei campidanesi è la sfida di Coppa Italia di Serie D del 24 agosto che darà ufficialmente il via alla stagione. Rimane ancora da stabilire l’avversario che potrebbe essere un’altra isolana impegnata nel torneo.

Lunedì alle 17 verrà reso noto il girone in cui verranno inserite il Monastir e le altre sarde partecipanti al torneo (Budoni, Cos, Latte Dolce e Olbia).

