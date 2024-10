Monastir al completo: «Ci sono 200 persone»  

Il Centro migranti di Monastir al completo (200 i posti disponibili, secondo la Prefettura di Cagliari) fornisce la portata del fenomeno degli sbarchi nelle coste del Sulcis dei barchini carichi di migranti che provano a sfuggire dai conflitti e dalla povertà, secondo una rotta (dal Nord Africa alle coste del sud della Sardegna) ormai collaudata.

Sono in maggioranza migranti algerina, ma non manca chi proviene da altri paesi dell’Africa. A Monastir quella che era stata per decenni la scuola di formazione per agenti di polizia penitenziaria era stata chiusa nel 2016. Qualche mese dopo, febbraio 2017, i primi arrivi di migranti e richiedenti asilo. Una presenza che ha generato malcontenti e allarme da parte dei cittadini di Monastir e degli imprenditori della grande zona industriale sulla Statale 131. Dove nessuno ha dimenticato le fughe indisturbate dal centro.

I migranti erano diventati una presenza costante nel centro commerciale. Dal 2020 le fughe sono continuate nel tempo, più o meno controllate e tollerate. A Monastir i giovani ospiti avevano preso a frequentare le strade del paese, dove divennero i protagonisti di episodi di molestie ai danni di donne del posto. La reazione dei residenti non tardò ad arrivare, e sull’onda dell’allarme ci fu chi diede vita ad una sorta di ronde per il controllo del territorio. La sindaca di Monastir Luisa Murru chiese alla Prefettura chiarimenti su quanto sta accadendo, ma le porte “girevoli” al centro avevano allarmato anche i sindacati di polizia. Ora i migranti appena possono raggiungono Cagliari e i centri della Caritas: l’obiettivo è ricongiungersi con le loro famiglie, nel Nord Italia o all’Estero.

