Serie D.
28 settembre 2025 alle 00:53

Monastir ad Anagni per restare in testa 

Monastir. Una sfida per provare a rimanere in vetta e dare continuità alle ultime ottime prestazioni. Oggi alle 16 il Monastir scenderà in campo ad Anagni contro il Valmontone per la quinta giornata di Serie D. Nella sfida in terra laziale i biancoblù incontreranno un’altra neopromossa con numeri importanti e che si trova a sole tre lunghezze di distanza: «È una partita difficile come tutte le altre giocate finora», dice il direttore sportivo Matteo Zanda, «affronteremo giocatori di alto livello che la scorsa stagione hanno vinto l’Eccellenza. L’obiettivo è andare a giocarcela come abbiamo sempre fatto, senza avere paura di nessuno».

La squadra di Marcello Angheleddu si sta rendendo protagonista di una partenza sprint. Ha conquistato nove punti in quattro partite e perso di misura in modo rocambolesco solo il match fuori casa contro il Real Monterotondo: «Abbiamo iniziato molto bene, persino oltre le nostre aspettative iniziali. I numeri lo certificano», prosegue Zanda. Il Monastir ha realizzato finora sei gol: sugli scudi ci sono soprattutto gli attaccanti Aloia e Gibilterra, che ne hanno realizzato due a testa, mentre le altre reti protano le firme di Suazo e Corcione. Inoltre la porta difesa da Riccardo Daga è rimasta inviolata nelle prime due partite.

Numeri importanti per una compagine promossa per la prima volta in Serie D: «Sappiamo che è un campionato molto difficile. Non dobbiamo abbassare la guardia e cullarci, ma farci trascinare dai risultati che ci stanno dando fiducia», conclude Zanda. Nella partita di oggi contro il Valmontone saranno tutti a disposizione tranne il centrocampista Federico Tuveri, assente per infortunio. Non ci saranno neanche gli attaccanti Alessio Saba, da qualche giorno fa al Villasimius, e Yann Fangwa, pronto al trasferimento al Nola.

