Monastir a valanga per restare in scia alla battistrada 

Monastir 4

Nuorese 0

Monastir (4-3-3) : Stevanato; Pinna, Madero, Zurbriggen, Frau; Naguel, Feola (45’ st Manca), Santoro; Arangino (24’ st Corda), Sanna (30’ st Sarritzu), A. Cocco (24’ st Nurchi). In panchina Murru, Carboni, Riep, Masia, Suazo. Allenatore Angheleddu.

Nuorese (4-4-2) : Trini; Laconi (36’ st Catte), Dessolis, Emerson, Dias; Cadau, Steri (22’ st Tanda), Demurtas (8’ st Puddu), Cossu (10’ st Manca); F. Cocco (34’ G. Cocco), Caddeo. In panchina Mascia, Filia, Zannini, Pitirra. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Tinetti di Ivrea.

Reti : pt 6’ Sanna; st 8’ A. Cocco (r), 43’ Santoro, 45’ Pinna.

Note : al 7’ st espulso Dias (Nuorese). Ammoniti Dias, A. Cocco, Laconi, Dessolis. Recupero 2’ pt. - 4’ st.

Monastir. Al Comunale il Monastir cala il poker contro la Nuorese e ritrova il successo in casa dopo quasi due mesi. Da segnalare per i biancoblù l’esordio tra i pali di Stevanato in campionato, vista l’indisponibilità di Daga.

Al 6’ i padroni di casa sono già in vantaggio: Sanna riceve palla al centro dell’area e di testa anticipa il portiere in uscita depositando in rete. Al 9’ gli ospiti rispondono con un colpo di testa di Dias che finisce sopra la traversa. Al 26’ Santoro calcia una punizione dalla sinistra per Andrea Cocco che in area svetta di testa e costringe Trini a deviare con un colpo di reni. Al 35’ si rivedono in avanti gli ospiti: Fabio Cocco calcia una punizione dalla sinistra e impegna Stevanato che respinge.

In avvio di ripresa la Nuorese rimane in dieci: al 7’ Dias commette fallo in area su Sanna e rimedia così il doppio giallo. Dal dischetto si presenta Cocco che batte Trini. Nonostante l’inferiorità numerica i verdazzurri provano a rendersi pericolosi e si affidano agli uomini di esperienza: al 23’ Emerson batte una punizione dalla destra per Fabio Cocco che da fuori area non inquadra la porta. Al 40’ un tiro di sinistro di Puddu da fuori viene deviato in corner dalla difesa. Al 43’ la squadra di Angheleddu trova il tris con Santoro che entra in area e fulmina Trini con un sinistro forte e preciso. Al 45’ Pinna fa poker segnando di destro dal limite dell’area piccola.

