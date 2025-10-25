Monastir a Ischia, alle 15 c’è il derby tra Budoni e Olbia 

Neppure il tempo di digerire il caffè che è subito Ischia-Monastir. Oggi alle 11 si apre la giornata delle sarde di Serie D, che vede impegnata la squadra di Marcello Angheleddu in casa della quartultima forza del gruppo G, reduce dal primo successo in campionato contro il Latte Dolce. «Abbiamo avuto modo di vederla proprio domenica, è una compagine che conosce bene il girone e la categoria, rappresenta una piazza importante e ha un’idea chiara di gioco», avverte il tecnico della matricola-rivelazione, quinta con 13 punti: «Ha grandi individualità e intensità, è in salute», aggiunge, «e all’appuntamento arriverà galvanizzata dalla vittoria».

Segue alle 14 la sfida tra Cos e Palmese in cui Francesco Loi dovrà rinunciare allo squalificato Mattia Floris. «Ci attende una partita fondamentale, che a seconda del risultato ci permetterà di affrontare la successiva in trasferta con lo spirito giusto», interviene Alessio Murgia, tra i giocatori più esperti della formazione, appaiata in classifica al Monastir. «La Palmese è una buona squadra, di quelle “rognose”, per cui mi aspetto una gara abbastanza difficile», conclude il trequartista scuola Cagliari.

La 9ª giornata proseguirà alle 14,30 col match tra Latte Dolce e Trastevere. Come Monastir e Cos, con 13 punti i sassaresi occupano la parte alta della classifica ma vengono da due ko e la vice capolista, pur in leggera flessione, non è al momento l’avversario più comodo. Il tecnico Michele Fini ha tuttavia la ricetta pronta: «In momenti come questi, in cui due sconfitte possono togliere serenità e lucidità, dobbiamo ritrovare la costruzione della manovra perché è la nostra forza».

Infine, alle 15, ecco Budoni-Olbia (con ingresso gratuito). «Sappiamo che non è una partita come le altre ma, detto questo, dobbiamo mantenere la calma, stare sereni e preparala nel modo giusto, consapevoli che ci vorrà il piglio dei giorni migliori», ha spiegato nei giorni scorsi l’allenatore di casa Raffaele Cerbone, ex di turno. Nessuna dichiarazione da parte del collega-antagonista Giancarlo Favarin, che nel derby con gli avversari alla loro stessa quota (12) non potrà contare su Willis Furtado (squalificato).

