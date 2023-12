monastir, 45’ di illusione 

MONASTIR 2

GIALETO 2

Monastir (4-2-3-1) : Galasso; S. Pinna, Bellu, Saias, Arzu; Paulis, Masia; Arangino (41’ st Piras), Frau, D’Agostino (26’ st Poddesu); Ragatzu (26’ st Anedda). In panchina Firinu, Secci, Cossu, Riep, Pulcrano, Sturba. Allenatore Angheleddu.

Gialeto (4-4-2) : Boassa; Fois, Fe. Ruggiero, Mascia, Lai (19’ st Tassi); Piras (45’ st Medda), Pia (13’ st Asuni), Ena, Perinozzi; Zaidi, El Youni. In panchina Sanna, J. Pinna, Peis, Pichiri, Sanna. Allenatore D. M. Ruggiero.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 22’ (r), 34’ pt Ragatzu, 8’ st Perinozzi (r), 48’ st Mascia.

Note : Al 39’ st espulso Perinozzi; ammoniti Piras, Fe. Ruggiero, Frau, Masia, Perinozzi, Sanna. Recupero 1’ pt. - 6’ st.

MONASTIR. Al Comunale termina in parità la sfida tra Monastir e Gialeto. Parte bene la squadra di Angheleddu che sfiora due volte il vantaggio su calcio di punizione con Masia: al 13’ il centrocampista coglie il palo esterno, mentre al 16’ il suo tiro viene deviato in angolo da Boassa. Al 22’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Monastir, trasformato da Ragatzu. Al 34’ arriva il raddoppio, sempre firmato dall’ex attaccante del Sant’Elena che riceve palla al centro dell’area e spedisce all’angolino. In chiusura di tempo i biancoazzurri sfiorano il tris con Arangino che spedisce alto di poco dalla distanza.

La rimonta

In avvio di ripresa la Gialeto accorcia, grazie al rigore di Perinozzi. Al 17’ gli ospiti sprecano con Zaidi che calcia alto da buona posizione. Al 37’ ci prova ancora la Gialeto con Perinozzi, con un tiro alto da posizione defilata. Nel recupero gli ospiti trovano il pari, grazie al colpo di testa di Mascia nell’area piccola su azione da rimessa invertita.

RIPRODUZIONE RISERVATA