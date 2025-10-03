VaiOnline
L’avvertimento.
04 ottobre 2025 alle 00:39

Monaco, i droni mandano in tilt l’aeroporto  

Lasciata Copenaghen senza un accordo - nemmeno sul nome da usare, se “muro di droni” o un più cauto “sistema anti-drone” - l’Europa si è riscoperta nel giro di poche ore con i suoi cieli nuovamente violati. Prima a Monaco, dove l’avvistamento di velivoli di grandi dimensioni ha imposto per giovedì notte la chiusura del secondo scalo più trafficato della Germania. Poi in Belgio, sopra l’area militare di Elsenborn bersaglio di uno sciame di quindici droni non identificati. L’ennesimo segnale che «tutti sono a rischio». E da Ginevra l’Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Tuerk, ha messo in guardia su un «rischio di escalation che cresce ogni giorno». Il caos nei cieli in Germania è scoppiato nel pieno dell'Oktoberfest che da tradizione satura lo scalo bavarese. Poco dopo le dieci dI sera di giovedì sopra le piste di Monaco sono apparsi diversi velivoli senza pilota sospetti, con aperture alari fino a un metro: un passaggio rapido, prima di dissolversi nel buio. Sufficiente però a causare una paralisi dell’hub internazionale: diciassette voli cancellati, altri quindici dirottati su Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte, tremila passeggeri a terra. «Da adesso - ha detto il governatore bavarese Markus Soeder – abbatterli subito invece di aspettare». Intanto l’attenzione resta concentrata sul fianco orientale della Nato. La Danimarca ha messo in allerta due caccia F-35 e la fregata Niels Juel, dotata di radar e sensori di ultima generazione, per la missione Sentinella dell'Est, avamposto a protezione della Polonia.

