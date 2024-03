Monache accanto ai malati 

Un servizio di ascolto e preghiera per i familiari e malati dell'ospedale San Francesco. La Diocesi di Nuoro, tramite l'ufficio della Pastorale della salute e la cappellania dell'ospedale San Francesco, ha deciso di offrire ascolto e preghiera con il servizio «Se hai bisogno... chiama!» in un ponte tra il monastero Mater Salvatoris di Nuoro e l'ospedale cittadino.

Al servizio

Il tutto è stato reso possibile grazie alla disponibilità delle Carmelitane scalze che ogni giorno accolgono chiamate e visite di parenti e pazienti in cerca di aiuto e/o preghiere. «Il servizio è cominciato un po' di tempo fa, ma nel periodo compreso tra il mese scorso e questo le richieste sono aumentate - raccontano le monache -. L'idea è nata dal vescovo Antonello Mura che voleva fare un qualcosa di diverso per la Pastorale della salute, così ci ha chiesto se potevamo aderire per supportare i malati e le famiglie». Nella hall e all'ingresso dei vari reparti è comparsa una locandina indirizzata a tutti coloro che necessitano di una parola di conforto, dove vengono indicati orari e recapiti per concordare un colloquio con le monache.

I bisogni

Le richieste arrivano soprattutto dalle famiglie e dai parenti dei malati. «Tante persone, soprattutto familiari, vengono qui a chiedere delle preghiere, oppure ci telefonano - proseguono le 13 monache, che a breve avranno un nuovo ingresso -. In fondo spesso si ha bisogno di parlare con qualcuno, fidandosi. Anche i giovani ci chiamano, non solo dalla provincia di Nuoro, ma da ogni parte dell’Isola. C'è chi ha preso maggiore confidenza con alcune di noi e richiede il supporto e l'ascolto sempre della stessa sorella. Ogni tanto arriva anche la chiamata da parte dei malati, noi incoraggiamo durante il percorso, a sperare nel Signore, senza fare domande. A volte ci dicono le diagnosi, la gravità della malattia, altre no, vengono qui e pregano».

Il supporto

Non solo preghiera, ma soprattutto consigli su come affrontare situazioni gravi, alla ricerca di un supporto e di una parola di conforto senza sentirsi giudicati. La sensibilità e riservatezza estrema delle monache sono apprezzate, e c'è chi cerca di restare più tempo possibile in monastero per riappacificare lo spirito, i pensieri. «A volte l'ascolto si conclude con una preghiera, altre volte lo facciamo noi monache da parte perché non sappiamo se chi viene ha voglia di pregare o no. Nei nostri pensieri verso Dio, però, includiamo tutte le persone in difficoltà. Il servizio è aperto anche a chi cerca riparo».

