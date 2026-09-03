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Monastir.
04 settembre 2026 alle 00:45

Mona Comix, ok al progetto della Consulta giovanile  

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Via libera della Giunta comunale al progetto della neo Consulta giovanile di Monastir. Sindaca e assessori hanno approvato la proposta che prevede l’organizzazione del festival Mona-Comix, dedicato al fumetto e ai videogiochi per valorizzare la creatività giovanile e gli artisti locali. La Consulta ha presentato all’Amministrazione una serie di proposte articolate in quattro aree distinte: rilancio e creazione di spazi pubblici, cultura, eventi e coesione sociale, valorizzazione dell’identità storico-culturale e tradizioni locali, servizi di priorità sociale. Tra le idee avanzate ci sono la realizzazione di giardini urbani comunali e un bosco cittadino, l’assegnazione di una sede stabile e fissa alla Consulta e rassegne di cineforum. Sul fronte sociale invece tra le proposte ci sono l’implementazione di navette per le feste nei Comuni vicini e la richiesta formale ad Arst per una corsa notturna integrativa per il sabato sera sulla tratta per Cagliari, e il monitoraggio ed eventuale rinnovo della piattaforma InformaCittadino. Al momento è stato approvato solo Mona-Comix, ma intenzione dell’Amministrazione è mantenere aperto il confronto con la Consulta per valutare la sostenibilità tecnica e finanziaria, oltre agli iter amministrativi, per avviare anche gli altri progetti.

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