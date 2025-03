Momenti di tensione tra le due famiglie Attesa per l’autopsia 

Quando Michele, fratello di Manola Mascia, riconosce l’indumento della sorella appena ritrovato nei sentieri di Cala Fighera, non si trattiene: si rivolge ai genitori di Paolo Durzu, fidanzato della giovane e attualmente scomparso nel nulla, con parole cariche di rabbia. Volano accuse di responsabilità per la morte della 28enne cagliaritana.

E se la famiglia di Manola Mascia sui social non risparmia ulteriori accuse, quando il cronista raggiunge la loro abitazione a San Michele, la risposta è il silenzio. Nessuna dichiarazione, nessuna voglia di dire qualcosa. Restano così le parole scritte su Facebook, pesanti come macigni perché gettano un ombra sulla relazione tra i due giovani. «Qualche giorno fa ho sbottato con il ragazzo di mia sorella. Non le dava spazi e Manola è dimagrita, non sorrideva più: esisteva solo lui. Ho cercato di proteggerla e dopo due giorni non c’era più», uno dei commenti di Michele Mascia. Anche la madre della giovane, Cristina Nateri, ha fatto delle allusioni.

Allusioni e accuse avanzate anche agli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, ma senza che ci fosse mai stato un litigio o qualcosa di serio, o potenzialmente pericoloso, tra Manola e il fidanzato. La famiglia di Paolo Durzu ha replicato con pacatezza, motivando queste accuse come un momento di dolore e disperazione per la fine della giovane. Le indagini vanno avanti senza sosta: oggi ci sarà l’autopsia sul corpo della 28enne e soprattutto si attende di trovare il 33enne quartese. (m. v.)

