«Molto soddisfatti, siamo ritornati ai primi successi» 

«Lo scorso anno è stato quello della ripartenza, dopo lo stop causato dall’epidemia di Covid che ha pesato moltissimo su tutto il settore. Quest’anno siamo veramente molto soddisfatti dei numeri registrati: sono venuti migliaia di visitatori, ma ci sembra soprattutto che si stia consolidando un interesse sempre maggiore attorno ad un mondo formato da tantissimi professionisti».

Il trentottenne cagliaritano Federico Marcia, per tutti “Fema”, non nasconde la gioia. Lui non solo è uno degli organizzatori della Cagliari Tattoo Concention, ma è quello che – tra il serio e lo scherzoso – tutti in questi giorni hanno chiamato «il capo supremo», richiamando un linguaggio puramente fumettistico. «Tutto è stato allestito all’insegna della sicurezza», prosegue, «per questo è necessario anche ringraziare la costante collaborazione con la Asl che ci permette di migliorare la qualità del servizio sia negli studi che nella formazione. Ormai in Sardegna contiamo tra i cinquecento e i seicento: un settore che sta dando lavoro a tante persone». La stanchezza, così come la felicità, è palpabile negli occhi di chi ha lavorato alla tre giorni. Ora dopo un meritato riposo si tornerà in movimento per organizzare l’edizione numero quindici.

