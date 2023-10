Molto più di un nuovo album Salmo e Noyz Narcos insieme Un “CVLT” come Dario Argento 

È un viaggio a ritmo di rap, quello che Salmo e Noyz Narcos hanno intrapreso per il loro “CVLT”, che si legge cult ed è il joint-album in uscita venerdì 3 novembre, all'insegna dei rispettivi modi di intendere il genere. Tante le declinazioni sul tema, distribuite nelle quindici tracce in totale, da “Anthem” a “La fine”, passando per rime, citazioni (anche reciproche) e contaminazioni.

«Questo lavoro», ha spiegato Noyz, «sigla una collaborazione della quale parlavamo da tanto. In passato ci siamo trovati bene insieme sul palco e abbiamo pensato che un domani sarebbe stato interessante lavorare insieme per un album. Questo domani è arrivato un pò più tardi quello che pensavamo, quasi dieci anni dopo».

Non sono solamente le note del rap, tuttavia, ad accomunare Salmo e Noyz Narcos, visto che “CVLT” è stato annunciato attraverso un corto speciale, prodotto da Think Cattleya e Maestro, scritto e diretto dal re dell'horror Dario Argento, affiancato alla regia dal duo YouNuts!. «Il cinema horror», ha spiegato Salmo, «è qualcosa che ci lega a livello di immaginario. Da ragazzino ogni mercoledì in tv vedevo gli horror presentati da Zio Tibia». Il cortometraggio, disponibile su Prime Video, è stato proiettato nei giorni scorsi anche alla Festa del Cinema di Roma, insieme ad un making of inedito. «L'idea», ha confessato Salmo, «era anche quella di realizzare un prequel di un progetto da sviluppare. Nel corto interpretiamo noi stessi, adattati però al genere horror». Ha aggiunto Noyz: «La passione per i film horror è figlia dei tempi in cui sono cresciuto perché da ragazzini volevano vedere solo mostri e cose del genere. Tutti a casa dovevamo avere una videocassetta horror da vedere. Se c'era scritto vm 14, andava visto».

Sul fronte strettamente musicale della collaborazione, “CVLT” («abbiamo usato la V nel titolo per migliorare la ricerca su Google» ha detto Salmo) contiene le produzioni di Luciennn, dello stesso Salmo, ma anche di Sine e Ford78, per un tappeto sonoro pensato per rispecchiare note e penne dei due rapper.

