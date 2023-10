Molti turisti tra torrone e campanacci 

Due giorni di festa con Autunno in Barbagia a Tonara, precisamente nel rione di Arasulè. Paese natale del grande poeta Peppino Mereu, a cui sono intitolati diversi angoli e piazze, lungo le strette strade del centro si conservano le graziose case in scisto con gli splendidi balconi coperti i “s’istauleddos ammantaos”. Sabato e ieri l’apertura di mostre e Cortes con dimostrazioni sulla preparazione dei prodotti enogastronomici come il torrone e artigianali come campanacci e intaglio del legno, molto apprezzati dai visitatori assieme alla gara poetica, a “sa coia antiga” con la rappresentazione della serenata tradizionale. Successo anche del laboratorio di panificazione con i pani tradizionali e la lavorazione del tappeto tipico “sa fressada”. Non sono mancati l’esibizione itinerante del coro Peppinu Mereu lungo le vie del rione e il corteo nuziale verso la casa degli sposi. (m. g.)

