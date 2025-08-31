«Molti scappano dopo lo schianto, ma li identifichiamo tutti» 

Corrono da un capo all’altro delle città per disciplinare il traffico, sanzionare chi commette infrazioni e rilevare gli incidenti stradali, in qualche caso mortali. Gli agenti della Polizia locale vivono in trincea soprattutto nei centri più grandi della Sardegna a partire da Cagliari, che in più ospita le manifestazioni di protesta perché è qui che si trovano le autorità politiche regionali.

L’impegno

Gli incidenti impegnano maggiormente le forze in campo: a volte con pochi danni, in altri casi con i corpi coperti da lenzuoli. L’anno scorso è andata un po’ meglio, per i “sinistri”, e si potrebbe migliorare ancora se il trend resta quello attuale. «Nel 2024 abbiamo rilevato 1.195 incidenti stradali», riassume Pierpaolo Marullo, nominato di recente comandante della Polizia locale di Cagliari, «e al 30 giugno ne avevamo rilevati 491: seppur lieve è una flessione, è il nostro obiettivo di ogni anno». Si migliora, a Cagliari, anche sui pedoni investiti, massimamente perché chi guida sta leggendo un messaggino WhatsApp o un post su Facebook: «L’anno scorso nel Capoluogo ne sono stati travolti 109, nella prima metà di quest’anno sono stati 40: una riduzione importante», commenta il comandante Marullo. Al 30 giugno a Cagliari le multe per divieto di sosta sono state 8.800, strisce blu comprese. Per 203 volte la Polizia locale ha sanzionato la velocità pericolosa, 477 le mancate revisioni periodiche dei mezzi. Un centinaio i multati perché non indossavano le cinture di sicurezza, 185 per l’uso del telefonino durante la guida, 350 per veicolo non assicurato. E c’è l’altro fenomeno, che colpisce: i conducenti che investono un pedone o provocano un incidente e scappano. «Lo fanno per paura, o perché sono ubriachi o sotto l’effetto di droga e non vogliono che sia rilevato», sbuffa il capo della Polizia locale cagliaritana, «ma li identifichiamo tutti. La fuga trascina l’incidente nel penale, non vale il rischio. C’è comunque un crescente rifiuto di assumersi le proprie responsabilità».

A Oristano

Fin qui Cagliari. E in città più piccole come Oristano, come va? «Rileviamo un incidente al giorno tra la città, Torregrande, Donigala, Massama, Nuraxi Nieddu e Silì», premette Roberto Chessa, vice comandante della Polizia locale, «e l’infrazione più contestata è il divieto di sosta. Seguono il passaggio con semaforo rosso, le mancate revisioni che stanno registrando numeri crescenti e la mancanza di assicurazione. Per la guida sotto l’effetto di alcol o droga facciamo in media una multa al mese», aggiunge Chessa, «così come per l’omissione di soccorso a chi provoca un incidente e scappa. Per le mancate assicurazioni utilizziamo il targa scanner».

