«Molti non hanno gli smartphone per gestire le app» 

«Molti anziani sono esclusi dal rapporto con le pubbliche amministrazioni perché non hanno le giuste conoscenze informatiche». Luigi Polastri è il responsabile cittadino della Cgil pensionati. «In tanti non hanno neanche uno smartphone in grado di supportare le applicazioni dei vari enti, ditemi come possono fare?». Una soluzione potrebbe essere quella di non regalare agli anziani telefoni con i tasti giganti che a malapena possono inviare sms.

Cosa consigliate ai meno giovani per districarsi nel mondo del web? «Nelle sedi più importanti promuoviamo eventi per l’offerta formativa degli strumenti informatici. Giornate con corsi, ovviamente totalmente gratuiti, per offrire gli strumenti basilari per poter accedere a quelli che sono i servizi minimi quantomeno della pubblica amministrazione».

Quali sono le difficoltà più frequenti? «Senza dubbio – aggiunge Polastri – tutto ciò che riguarda la pensione. Sino al 2013 i pensionati ricevevano il, cedolino cartaceo, ora è solo elettronico. Spesso vengono da noi per stampare il resoconto Inps, ma lo possiamo fare solo per i nostri iscritti, dai quali riceviamo un’apposita delega». (a. a.)

