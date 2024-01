Molti crocieristi ma pochi affari 

Così tanti, forse, non lo saranno mai stati. Nemmeno prima che il Covid fermasse tutto, facendo ripartire da zero il mondo delle crociere. A fine anno, dicono le stime, potrebbero essere circa 500mila i passeggeri che sbarcheranno dalle 177 navi che arriveranno in città. All’arrivo in porto, queste fiumane di turisti dovrebbero precipitarsi a terra, per scoprire realtà nuove, calarsi nell’anima (enogastronomica) dei cagliaritani, fare acquisti. In sintesi: spendere soldi. Ma è davvero così? «Il crocierista», dicono commercianti e ristoratori cagliaritani, «è un pessimo turista. Dorme a bordo, consuma poco, non prende un taxi e spesso acquista le escursioni, quando decide di farle, sulla nave». E così, spendendo mediamente 45 euro (15 milioni complessivi se si considerano i 344mila passeggeri del 2023), i crocieristi contribuiscono poco all’economica della città.

Turismo

«Vero che spendono meno rispetto ad altri turisti ma comunque spendono e su questo settore Cagliari punta moltissimo», dice l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia. «Al di là delle ricadute economiche dirette, che comunque ci sono, diversi studi dicono che se i crocieristi trovano la città accogliente e ricca di servizi ritornano, non più solo per visitarla», come accade quando fanno un giro per una mezza giornata, «ma per viverla. Ed è anche per questo che il settore è strategico per la città», aggiunge. Detto diversamente: i croceristi vedono in poco tempo la città ed è il territorio che deve essere capace di incuriosirli perché poi possano tornare per passare più tempo.

La spesa

Di fronte a questi numeri, cosa si potrebbe fare per convincerli a spendere di più? Risponde Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive che ha trattato il tema in commissione. «Attraverso una gestione ordinata e coordinata, il settore può rappresentare un’opportunità di crescita economica per la città». Come? «Coinvolgendo tutte le attività produttive, creando percorsi ad hoc», culturali, enogastronomici, balneari, per esempio, «condivisi con tutti gli operatori. Soltanto in questo modo», dice ancora Mannino, «cresce il settore crociere, cresce il porto e cresce la città».

Il fascino

Il fascino della crociera continua a spingere il settore, favorito anche da un rapporto qualità-prezzo oggettivamente buono e dalle promozioni che si rivolgono alle famiglie. E Cagliari, con il suo clima mite anche d’inverno (ieri, per esempio, quasi 20 gradi), un porto dentro la città che permette ai passeggeri di scegliere se visitare la città in autonomia o fare un’escursione, la sua reputazione di città sicura, rappresenta una meta ormai imprescindibile per americani, europei, asiatici. Vediamoli, allora, i numeri di questa stagione che si annuncia straordinaria: 75 approdi in più rispetto al 2023 e per la prima volta da diversi anni, quest’anno la stagione delle crociere andrà avanti per dodici mesi. Tra le novità, da evidenziare il ritorno di MSC, con scali, per tutto l’anno, delle navi Orchestra, Musica, Lirica e Explora (ultima nata del segmento lusso della compagnia denominato Explora Journeys). Conferme anche per il gruppo Carnival che ritorna con le toccate settimanali della Costa Smeralda di Costa Crociere, con l’Aida e la Seabourn; presenti anche Norwegian Cruise Line, Marella, Tui Cruises e tutti i principali gruppi che operano nel settore crocieristico esclusivo. «Pur trattandosi di una prima versione del calendario stagionale, possiamo già affermare che il 2024 sarà l’anno record per le crociere nei nostri porti di sistema» dice con soddisfazione Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

