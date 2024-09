«Molti campi non sono sicuri A Cagliari, in via Africo, le porte sono “ballerine” e pericolanti»  

«La tragedia accaduta a Gioele può ripetersi. Perché molti campi da calcio a 5 hanno le porte che non sono fissate al terreno o legate. Di sicuro ce n’è uno a Cagliari, in via Africo», quartiere La Palma, «inaugurato meno di un anno fa dal Comune per far giocare i bambini della zona, dove quelle porte sono pericolose. I bambini e i ragazzi giocano a pallone, ma spesso si appendono alla traversa e la porta comincia a ballare. Bisogna intervenire prima che sia tardi», dice Gesuino Campagnola, per tutti Ninnino, stella d’argento del Coni al merito sportivo, per 53 anni allenatore di calcio (a lungo nella scuola Gigi Riva).

La denuncia

Il progetto del Comune di Cagliari ha ridato dignità a uno spazio da sempre utilizzato per giocare a pallone ma sempre mantenuto in pessime condizioni. Soprattutto ha permesso ai bambini e ai ragazzi del quartiere di poter giocare, gratuitamente, tutti i giorni, in un campo da calcetto attrezzato. Detto questo, però, resta il problema della sicurezza. «Le porte non sono state mai messe in sicurezza», spiega Campagnola. «Sono sempre state porte “volanti”, cioè appoggiate al terreno», succede d’altronde in quasi tutti i campi di calcio a 5 che non siano fissate ma comunque legate alla recinzione o “bloccate” da pesi poggiati sopra. «Tantissimi ragazzi si appendono alla traversa per giocare, il campo di via Africo, bellissimo, è di proprietà del Comune. È urgente che si intervenga prima che qualcuno si faccia male», dice ancora.

Il fatto

Domanda: perché quando è stato realizzato il campo non sono state fissate le porte? Difficile rispondere. «La situazione è questa dall’inaugurazione di quel campo», dice ancora Campagnola. «Vedo il pericolo tutti i giorni perché collaboro da esterno con l’Atletico Cagliari che ha il campo accanto a quello di via Africo. Possibile che nessuno si sia reso conto della gravità della situazione?», domanda. «Nulla contro il Comune, anzi, chiedo al Comune di intervenire per risolvere il problema. Ma qua si sta rischiando grosso. I bambini e i ragazzi stanno giocando indisturbati ma le porte potrebbero cadere improvvisamente».

L’appello

«Intervenite subito, è urgente», dice ancora Campagnola rivolgendo un appello al Comune di Cagliari. «Se qualcuno si facesse male? Di chi sarebbe la colpa? Questo sarebbe, peraltro, il problema minore. Bisogna intervenire subito»..

