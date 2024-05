Molotov nell’agenzia funebre 

Fiamme senza perché ieri, in via Montegrappa. Si tratta dell’ultima traversa prima dell’ospedale Santissima Annunziata, lungo la quale, tra negozi di articoli sanitari, bar, barbieri e una scuola, si trovano anche due agenzie funebri accomunate dallo stesso cognome sull’insegna: Pinna. A venire colpita è quella che porta il nome di Antonio, il fondatore, dove, alle 5.15 del mattino, due persone coi volti nascosti dai caschi spaccano i vetri dell’ingresso e gettano della benzina all’interno dandole fuoco, forse usando una bottiglietta riempita dal liquido infiammabile. Il risultato dell’attentato, qualificato senza dubbio come doloso, è il vetro annerito con il buco dovuto al colpo infertogli per infrangerlo.

Niente che non si possa riparare con relativa poca spesa, anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco accorsi pochi minuti dopo la segnalazione, e che hanno evitato guai peggiori, e della polizia di Stato che ora indaga su quanto accaduto. Ma certo se i due piromani avessero voluto provocare danni più gravi, avrebbero potuto farlo con facilità. «Sembra quasi un dispetto- dichiara il proprietario dell’esercizio Stefano Pinna, figlio di Antonio, scomparso da tempo- ma io non ho problemi con nessuno». E in vent’anni di esistenza del negozio, che funge solo da ufficio per l’agenzia, non era mai capitato niente di simile prima.

L’ipotesi scambio

Un mistero su cui nessuno si sbilancia anche se è inevitabile pensare all’altra attività specializzata nello stesso settore, pochi metri più sotto, e appartenente allo zio di Stefano. Questa sulla targa recita “Sarda Funeraria Pinna” ed è gestita dai familiari di Giovannino Pinna, il 36enne che, lo scorso anno, naufragò insieme al cugino Davide Calvia nel golfo dell’Asinara. Il primo fu soccorso il giorno dopo sulla spiaggia di Marritza mentre il corpo del 37enne venne ritrovato il 22 aprile, a distanza di dieci giorni, a Lu Bagnu. Da allora Giovannino, trinceratosi nel silenzio, è indagato per naufragio colposo, omicidio colposo e furto di imbarcazione, accusato dai familiari di Calvia di mentire su quanto accaduto, e spesso attaccato sui social. Il sospetto è quindi che i due ignoti di ieri mattina abbiano forse sbagliato locale, anche perché quello di Stefano è l’unico ad avere l’insegna accesa. Un’ipotesi che è però tutta da dimostrare.

RIPRODUZIONE RISERVATA