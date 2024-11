Molotov negli uffici ministeriali, convalidato l’arresto del sospettato 

L’arresto per il lancio della molotov è stato convalidato dal giudice, ma chi l’ha lanciata torna in libertà. Una sola prescrizione: il divieto di dimora a Cagliari, quindi l’autore dello strano attentato non può mettere piede in città.

Così si è conclusa l’udienza di convalida dell’arresto di un 31enne di Carbonia, già autore di reati nel passato, arrestato dagli agenti della Digos della Questura per il lancio della bottiglia incendiaria mercoledì sera nel cortile del Provveditorato alle opere pubbliche, in viale Colombo. Il piccolo rogo ha distrutto alcuni computer accatastati nel cortile dell’ufficio pubblico.

La decisione del giudice, con ogni probabilità, è dettata anche dal fatto che il presunto attentatore sembrerebbe essere in condizioni psichiche non proprio perfette. A rendersene conto sono stati per primi gli investigatori della Digos, coordinati dal dirigente Antonio Nicolli: la Divisione della Questura era ovviamente in grande allarme dopo il lancio di una molotov contro la sede di un ufficio statale, ma poi - quando si è compreso chi fosse l’autore e si sono esclusi motivi di lotta politica - quell’allarme si è notevolmente ridimensionato.

