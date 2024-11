Molotov contro una sede ministeriale 

Una bottiglia incendiaria lanciata da dietro il muro, nel cortile del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture, in viale Colombo, ha fatto scattare l’allarme attentato contro le istituzioni. Ma quello che in un primo momento è sembrato poter essere un atto intimidatorio di matrice politica o eversiva, alla fine sarebbe il gesto di una persona con problemi psichici. Perché dopo l’incendio scoppiato nell’area esterna accanto all’edificio (dentro c’erano ancora dei dipendenti), e che ha distrutto vecchi computer e arredi pronti per essere dismessi, i poliziotti hanno fermato un uomo di 31 anni, originario di Carbonia, rimasto nella zona per vedere i vigili del fuoco spegnere il rogo per poi allontanarsi.

La paura

Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti ieri sera appena è arrivata la notizia di quanto stava succedendo in viale Colombo. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco: sono stati loro a domare le fiamme. Poco prima si è sentito anche un boato per l’esplosione causata dalla bottiglia incendiaria lanciata verso il cumulo di materiale informatico e dagli arredi: tutta la roba era coperta da un telone e doveva essere eliminata. Il fatto che una bottiglia incendiaria fosse stata lanciata all’interno di una sede istituzionale, come il del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, del Ministero delle Infrastrutture, ha fatto scattare l’intervento di tutte le forze a disposizione della Polizia. Oltre agli agenti delle volanti, sul posto anche gli investigatori della Digos, e gli specialisti della Scientifica e gli artificieri. All’interno degli uffici c’erano pochissime persone, visto l’orario. E nessuno si è fatto male.

Rintracciato

Grazie ad alcune informazioni raccolte nell’immediatezza e soprattutto alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno rintracciato il 31enne grazie agli indumenti che indossava. Era nella zona di Su Siccu. Quasi certamente, secondo la ricostruzione degli investigatori della Digos, coordinati dal dirigente Antonio Nicolli, ha assistito alle prime operazioni dei vigili del fuoco per poi allontanarsi. In evidente stato confusionale, è emerso che ha dei problemi psichici. Poche settimane gli è stato fatto un tso e sarebbe il responsabile anche dell’aggressione, senza alcun motivo, a una donna avvenuta il mese scorso su un autobus a Monserrato. È stato arrestato con l’accusa di incendio.

RIPRODUZIONE RISERVATA