Molo Sant’Elmo, affonda la nave della discordia  

Ha 46 anni e li sente tutti. Bastava avvicinarsi alla Gennaro Cantiello, ormeggiata al molo Sabt’Elmo del porto di Su Siccu, per vedere chiari i segni della ruggine e dell’abbandono, evidenti nonostante qualche mano di vernice esterna.

Infatti ieri la poppa della nave che un tempo trasportava i detenuti all’Asinara e che nel 2004 era stata trasformata in ristorante, è affondata. All’Autorità di sistema portuale della Sardegna sapevano bene che sarebbe potuto accadere.

La nave, lunga 43 metri e varata nel 1977 a Mazara del Vallo, in Sicilia, è al centro di una controversia legale che va avanti dal dicembre del 2014 quando, con decreto commissariale, era stata decretata la decadenza della concessione demaniale marittima ed era stato imposto lo sgombero e il ripristino dello stato dei beni. Si contestavano, tra le altre cose, il mancato versamento dei canoni e dei consumi idrici. L’Autorità, se non lo avesse fatto il proprietario, era disponibile a trasferirla d’imperio nel molo Foraneo per rientrare nelle disponibilità dello spazio occupato per completare l’intervento di recupero dell’intero compendio Su Siccu. Ma non lo aveva ancora fatto.

L’uomo che l’aveva acquistata, Salvatore Pergola, noto “Dodo”, invece non voleva andarsene. «Devono passare sul mio corpo, nessuno demolirà questa nave», aveva detto in un’intervista due settimane fa.

La Cantiello arrivò all’Asinara nel 1978 e per vent’anni, sino a quando venne chiuso il penitenziario di massima sicurezza, ogni giorno partì da Porto Torres per raggiungere Cala d’Oliva trasportando merci e detenuti. Quando Pergola la vide ferma a Porto Torres se ne innamorò, la portò a Cagliari e ne fece un ristorante (“Peccati di gola in mare”). Abbandonata da anni, è considerata un ostacolo allo sviluppo del porto. Ora si tratta di capire che cosa farà l’autorità portuale.

