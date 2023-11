Molo Ichnusa-Su Siccu:  passeggiata chiusa per oltre quattro mesi  

La rivedremo ad aprile. Fino ad allora, la Passeggiata di legno tra il Molo Ichnusa e Su Siccu sarà inaccessibile: è troppo degradata e ora la si deve rimettere in sesto. L’ordinanza dell’Autorita di sistema portuale del mare di Sardegna è entrata in vigore ieri: le migliaia di persone che frequentano la Passeggiata della Marina militare già ieri hanno trovato le transenne, perché ora quel percorso è a tutti gli effetti un cantiere.

Molte parti soggette a corrosione

Nessuna sorpresa per il degrado: la Passerella è praticamente sul mare e la salsedine è corrosiva. I tecnici hanno notato che sono stati intaccati dalla corrosione i materiali utilizzati per realizzarla. Il problema riguarda i profili metallici delle travi sotto la pavimentazione, le ringhiere e i listelli di legno del piano calpestabile. I segni della corrosione sono evidenti e l’Autorità portuale ha deciso di intervenire con urgenza, approfittando della stagione invernale, per poi poter restituire la Passeggiata ai cagliaritani già in primavera.

Lunga serie di lavori

A eseguire i lavori di ristrutturazione è un’impresa di Fonni: la Ecotekna Srl si è aggiudicata il bando da un milione 120mila euro dell’Assp, con un tempo di realizzazione non superiore a 133 giorni. I primi 33 sono di quest’anno, la scadenza per riparare la Passeggiata è prevista ai primi di aprile del 2024. Durante questi mesi, ci saranno le squadre di operai al lavoro.

L’elenco delle opere da realizzare

L’impresa deve smantellare l’intera Passeggiata sul mare, in modo da poter arrivare alle barre d’acciaio che la sostengono e che devono essere sostituite oppure rimesse a nuovo, a seconda delle condizioni in cui sono. Saranno aggiunti ulteriori rinforzi sia metallici sia di cemento armato per reggere il piano del camminamento calpestato da chi passeggia. L’intervento prevede inoltre la riparazione delle ringhiere e la sostituzione dell’intera pavimentazione con nuovi listelli. Quelli ancora in buone condizioni saranno conservati per realizzare altre opere pubbliche, mentre i nuovi saranno in legno “Massaranduba”, più resistente alla corrosione. «È un intervento radicale e urgente», commenta Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale, «per riqualificare l’intera Passeggiata, compromessa dalla corrosione ma anche dall’uso improprio fatto da alcuni cittadini. Ci spiace per il disagio dovuto alla chiusura, ma la sicurezza dev’essere in primo piano, così come si deve restituire valore a un polo d’attrazione per cittadini e turisti».

