Molo Brin, arrivano i mega yacht 

Il molo Brin cambierà presto volto e, salvo intoppi, nell’estate del 2025 sarà un porto per mega yacht. Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna mercoledì ha deliberato il rilascio, alla società Quay Royal, di una concessione trentennale sulle aree demaniali marittime del molo Brin (incluso l’ex Magazzino portuale per il quale si attende un ultimo step dalla Sovrintendenza) per la realizzazione di un approdo per la nautica di alto livello. Il progetto presentato dalla società prevede 17 posti barca per imbarcazioni da 45 a 140 metri di lunghezza. L’ex Magazzino portuale, che ha un’ampiezza di circa 800 metri quadri, oggi completamente abbandonato, una volta recuperato – secondo le indicazioni della Sovrintendenza – potrà ospitare gli uffici di gestione del porto, un locale adibito a servizi ed un altro per la ristorazione.

La società

Il progetto del porto per mega yacht ha una lunga storia e ha attraversato alterne vicende ma nel frattempo sono cambiati i protagonisti. La Quay Royal oggi appartiene alla Marina di Olbia (che fa capo all’editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu) già titolare di 270 posti barca nella costa sud del golfo che ha concretizzato il progetto presentato all’Autorità portuale.

«Il porto del Brin per noi sarà complementare alla Marina con un’offerta di posti barca mirata sugli yacht di grandi dimensioni e con il valore aggiunto del centro di Olbia alle spalle», spiega il direttore commerciale Pierluigi Ticca: «Con questi presupposti è un porto che può vivere anche in inverno portando benefici alla città». La richiesta, a quanto pare c’è. «Alla Marina noi siamo praticamente al completo e abbiamo dovuto rifiutare richieste da parte di mega yacht».

L’Autorità portuale

La presenza in città di un importante polo della cantieristica (stasera sarà anche inaugurato il cantiere Valdettaro) è un’ulteriore attrattiva. «Olbia si conferma approdo sardo d’eccellenza per il segmento dei mega yacht», commenta il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana: «Nei prossimi mesi definiremo un ulteriore adeguamento tecnico funzionale che consentirà, anche nei moli Vecchio e Bosazza, la destinazione a nautica da diporto. Un assetto che ribadisce la vocazione del porto storico olbiese a volano per l’economia del territorio che già vanta un polo della cantieristica di eccellenza a livello internazionale».

