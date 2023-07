Mollo tutto e apro un’edicola a Milano  

Lorenzo Scano, 30 anni, cagliaritano, famiglia a Capoterra, scrittore per Rizzoli di noir, collaboratore delle pagine culturali de L’Unione Sarda, ha fatto una di quelle cose pazze (nel suo stile) coniugate alla maniera di chi ama le storie. E lo ha fatto in un modo così plateale da richiamare l’attenzione del Corriere della Sera, La Repubblica e Rai. Cioè: molla tutto e va ad aprire, no, non un chiringuito ai Caraibi, ma un’edicola a Milano. Sì, un’edicola ai tempi del trionfo del digitale dove non solo vende quotidiani ma anche libri, fumetti tanto da far diventare quel chiosco un piccolo ma significativo avamposto culturale.

Scano, ma questa matta idea come nasce?

«Milano era una tappa che ho sempre saputo obbligata nel mio percorso di scrittore di noir. E così, a marzo, compiuti 30 anni, mi sono detto che il momento che rimandavo da tempo era arrivato. Ma mi occorreva, naturalmente, un’attività parallela con cui sbarcare il lunario. Da qui, dato che avevo un piccolo capitale da parte e un finanziatore - Luigi Milazzo titolare della Smart Providing Srl - entusiasta del mio progetto, nasce l’idea di aprire una libreria».

Invece?

«Invece passando da via Buonarroti, mentre mi recavo all’appuntamento col titolare di un locale, vedo questa edicola chiusa. Resto folgorato, aveva un fascino particolare. Un baracchino di 25 metri quadri. E subito lo immagino pieno di libri e giornali. Chiamo il mio socio Luigi e gli dico: “Annulliamo tutti gli appuntamenti, ho trovato il posto che fa per noi”. E così è stato».

E tutto questo clamore mediatico?

«Ho impiegato due mesi a sistemare l’edicola, l’ho aperta e nel giro di qualche giorno, appunto, è diventata una notizia, anche se non mi capacito ancora bene del perché. ll Corriere, La Repubblica, Milano Today, la Rai, Andrea Cherchi, che non è un ma il fotografo di Milano. La zona, residenziale di alto livello, aspettava la riapertura di questo chiosco da tempo, da viale Washington a City Life erano come in lutto quando fu chiuso. E poi, sì, penso che ad aver colpito sia stata la mia storia, quella di un giovane scrittore che arriva da Cagliari a Milano con un’idea controcorrente, forse un po’ folle».

Come vanno gli affari?

«Passo per unu cunvintu se dico che va alla grande?».

No. Viva la verità.

«Sembra persino assurdo scriverlo, ma per i libri ho la fila in diversi momenti della giornata e i quotidiani li do via come il pane. Milano è la città dell’editoria e della stampa e quella dove si legge di più. Certo, poi non mi aspettavo di partire con questo boom di clienti e di vendite».

C’era già stata un’idea matta. A Cagliari un libreria di soli gialli. Come andò quella volta?

«Male, malissimo, ma non perché a Cagliari non si legga, anzi. Ero io, quella volta, ventiquattrenne, a non essere preparato a gestire un’attività tutto solo. Ma, come si dice, sbagliando si impara».

Come si vive nella Milano del “caro affitti”?

«È una città difficile e, sì, anche molto cara, ma se lavori duro a differenza di tante altre ti premia. Personalmente, al momento occupo una stanza in affitto a San Donato Milanese, capolinea della linea gialla della metro. Un luogo a cui sono sentimentalmente legato: mio nonno Fifì si stabilì proprio a San Donato quando venne qui per aprire un bar. Mi sento un po' il prosecutore dei suoi sogni».

Ti senti un emigrato come fu tuo nonno?

«Mi sento un sardo, un cagliaritano, che porta il suo valore e i suoi valori nel mondo. A Milano mi sento a casa, è una città che più e meglio di tutte, come una piccola New York, da sempre accoglie grandi masse di persone in cerca di un futuro migliore. Certo, poi è piena di luoghi oscuri ed è facile perdersi. Ma io li esploro con piacere e poi li racconto nei miei romanzi. Il nuovo libro, comunque, che esce a gennaio, sarà sempre ambientato a Cagliari, il mio romanzo d’ arrivederci alla città per narrare da adesso in poi nuovi luoghi, Milano in testa».

