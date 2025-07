Molinari ospite a Liberevento divide il pubblico di Iglesias 

«No a Maurizio Molinari all’interno del festival Liberevento!» È questa la petizione, che ha già raccolto 400 firme, con cui una ventina di associazioni e cittadini contestano la decisione del Comune di Iglesias e dell’associazione Contramilonga Ets, organizzatrice del festival, di invitare l’ex direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Secondo i promotori della petizione, Molinari sarebbe colpevole di aver espresso più volte in televisione e sulla stampa «posizioni sioniste e propagandistiche a favore di Israele».

Secondo il collettivo Malarittas, che ha promosso la raccolta firme, la presenza di Molinari risulterebbe in totale contraddizione con la recente approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una mozione a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina. «Troviamo gravissimo – scrivono – che questa stessa amministrazione finanzi la partecipazione di una figura pubblica che si è ripetutamente distinta per il suo sostegno all’occupazione israeliana».

Secca la replica di Maura Porru, presidente dell’associazione Contramilonga Ets e direttrice organizzativa del festival: «Dispiace che l’occasione non venga colta come un momento di confronto e approfondimento ma, invece, si chieda che venga percorsa la strada più breve della censura. Il diritto di espressione è un valore costituzionale che dev’essere tutelato e garantito, anche quando il pensiero espresso è radicalmente diverso dal nostro». La risposta dell’amministrazione comunale non si fa attendere. L’assessora alla Cultura, Carlotta Scema, dichiara: «Abbiamo patrocinato e finanziato la proposta del festival Liberevento nella sua totalità, garantendo autonomia e democraticità nelle scelte dell’associazione proponente. Non troviamo corretto censurare un ospite del festival, nello spirito della libertà di espressione, anche se le sue idee possono essere differenti da quelle di ciascuno». Infine, il sindaco Mauro Usai fa sapere che è previsto un incontro con Malarittas per i prossimi giorni: «L’amministrazione è sensibile alla questione palestinese, e lo abbiamo espresso chiaramente anche in sede di Consiglio. Per dare forza e valore alla causa, non possiamo scivolare nell’errore della censura, che finirebbe per rafforzare chi nega la strage a Gaza».

