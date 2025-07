Molinari contestato dai pro-Palestina 

Tensioni e proteste all’ex caserma dei carabinieri di via Roma per la presentazione del libro dell’ex direttore di Repubblica Maurizio Molinari “La nuova guerra contro le democrazie”.

A contestarlo, per via delle sue posizioni su Gaza, il Comitato sardo di solidarietà per la Palestina che già ne aveva criticato la presenza a un altro festival. «Maurizio Molinari, da direttore di Repubblica» aveva scritto il Comitato, «ha ripetutamente censurato articoli che parlavano del genocidio venendo addirittura sfiduciato dai giornalisti e dalle giornaliste per cui è stato costretto a dimettersi. Affermare che Maurizio Molinari non fa cultura ma propaganda, chiedere che non venga pagato con i soldi dei festival per fare propaganda, chiedere che si cancelli l’incontro o almeno che si permetta un confronto alla pari non è censura, è solo decenza».

E così mentre via Roma era presidiata da polizia e carabinieri come non si era mai visto, all’interno Molinari ha avuto non poche difficoltà a presentare il suo libro, inserito nella rassegna Viaconvento voluta dal Comune con il contributo della Regione, tra urla e contestazioni. E alle persone che entravano per assistere venivano controllate anche le borse. Insomma una serata non proprio da ricordare per chi credeva di assistere soltanto a un momento all’insegna della cultura.

