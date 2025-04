Moli subacquei e barriere salvacoste 

Capoterra vuol portare a termine il piano antierosione avviato oltre dieci anni fa: per raggiungere l’obiettivo il Comune ha in serbo due progetti distinti. «Il primo consiste nel sollevamento dei moli sott’acqua che si trovano davanti a Frutti d’Oro – racconta il sindaco, Beniamino Garau -, in modo da rendere ancora più incisiva l’azione di protezione delle barriere esistenti, tanto criticate all’inizio, ma senza le quali le abitazioni più vicine al mare sarebbero finite sott’acqua: è proprio grazie a queste protezioni che sulla costa ci sono oggi tratti di spiaggia che in passato erano quasi scomparsi. Sono invece in fase di progettazione i moli che verranno posizionati tra Torre degli Ulivi e Picciau».

A Sarroch, oltre che contro l’erosione, si combatte da dieci anni contro la burocrazia, che continua a ostacolare il piano di ripascimento della spiaggia di Perd’e Sali. «Dal 2016 il Comune cerca di attuare un progetto in grado di ridare vita a questi arenili, ma ci scontriamo contro un muro di gomma – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Umberto Russo – Nonostante gli interventi di ripascimento fossero stati anche appaltati, i lavori non sono mai partiti perché sono stati trovati alcuni microgrammi di sostanze organiche nella sabbia che si sarebbe dovuta utilizzare, da lì la richiesta di nuove analisi». Meno intricata la situazione per la costruzione delle barriere frangiflutto che dovrebbero proteggere dai marosi la parte sud della costa di Perd’e Sali. «L’opera è in fase di progettazione, grazie a un finanziamento della Regione di 1milione e 400mila euro».

