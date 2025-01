Molfetta-Cagliari, sfida per la salvezza 

Giornata dell’Epifania in campo per il Cagliari femminile. Le rossoblù affrontano questo pomeriggio in trasferta il Molfetta al PalaPoli per il posticipo della dodicesima gara del campionato di Serie A femminile, la prima di questo 2025. Alle ore 15 il calcio d’inizio per quello che di fatto sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Classifica cortissima

Il Cagliari è al momento terzultimo con sei punti conquistati nelle prime dieci partite. La salvezza diretta è a portata di mano in una classifica cortissima: il Molfetta, che ha raccolto nove punti in undici gare, potrebbe essere agganciato in caso di una vittoria odierna delle rossoblù. Le pugliesi, che devono ancora osservare il turno di riposo in programma domenica, avevano chiuso il 2024 con la sconfitta per 2-0 contro il Tikitaka Francavilla, mentre nella giornata precedente si erano aggiudicate lo scontro diretto contro le venete della VIP per 7-3.

VIP e Tikitaka sono state anche le ultime avversarie di un Cagliari che non gioca da quasi un mese, avendo osservato il turno di riposo nella scorsa giornata di campionato. Il 15 dicembre, sul campo del Tikitaka Francavilla, le rossoblù avevano perso 4-2, dopo essere passate due volte in vantaggio con Vecchione e Mantyla. Le prestazioni contro avversarie di alta classifica hanno dimostrato i passi in avanti fatti dalla squadra allenata da Moreno Giorgi. Oggi sarà importante per il Cagliari conquistare anche i tre punti per la lotta salvezza e per iniziare al meglio il nuovo anno.

