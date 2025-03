Molestò una ragazzina, patteggia 

Un anno e quattro mesi per l’ultra 70enne di Sassari accusato di violenza sessuale su una bambina di 12 anni, amica della nipote. Ieri in tribunale il giudice per le udienze preliminari Giuseppe Grotteria ha accettato il patteggiamento tra il pubblico ministero Angelo Beccu e l’avvocato della difesa Mario Spanu disponendo la condanna e la pena sospesa. In un pomeriggio del 2023 le coetanee si erano ritrovate a casa del nonno della ragazzina per trascorrere alcune ore insieme. Secondo le accuse l’uomo, era rimasto solo con la minore nella propria casa per l’assenza temporanea di figlia e nipote uscite per fare una veloce commissione. Questi avrebbe rivolto dei complimenti alla parte offesa lodandone più volte la bellezza. Poco dopo l’anziano si sarebbe d’improvviso avvicinato alla giovane baciandola per due volte, ricevendo la reazione di rifiuto della piccola che gli ha espresso il suo disagio per quanto stava accadendo. A quel punto la persona, che non godrebbe di buona salute, ha interrotto l’approccio fisico allontanandosi ma l’episodio non si è chiuso lì. Perché la 12enne, una volta ritornata dalla madre, le ha riferito quanto avvenuto e a quel punto la genitrice ha deciso di sporgere denuncia, assistita come parte civile dall’avvocato Claudio Mastandrea.

