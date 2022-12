Molestie sul lavoro Quando gli abusi avvengono in ufficio 

Nel dettaglio, l'indagine ha raccolto le testimonianze di 74.364 persone di età compresa tra i 15 anni e l’età pensionabile, residenti in 121 diverse nazioni, Italia compresa. E dalle interviste è appunto emerso che il 23 per cento degli intervistati ha vissuto suo malgrado esperienze di abusi fisici, sessuali oppure psicologici da superiori, colleghi o clienti durante l’orario di lavoro. I ricercatori hanno diviso le testimonianze proprio per queste tre tipologie di violenza subìta: fisica, psicologica e sessuale. Dallo studio è emerso che a livello globale il 6 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici è stato bersaglio di abusi o “contatti” sessuali indesiderati, nonché di commenti o richieste imbarazzanti, sia a voce che attraverso messaggi di posta elettronica. E le denunce, come detto, sono arrivate più dalle lavoratrici donne che dagli uomini.

Nel mondo almeno 1 lavoratore su 5 ha subìto molestie e persino violenze, anche sessuali, sul luogo di lavoro. Dato che aumenta sensibilmente se il lavoratore in questione è una donna, soprattutto di giovane età.

È il (preoccupante) risultato di un ampio studio condotto a livello globale dall’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite, in collaborazione con la Lloyd’s Register Foundation e con la società statunitense di analisi e consulenza Gallup.

Le testimonianze

Nel dettaglio, l'indagine ha raccolto le testimonianze di 74.364 persone di età compresa tra i 15 anni e l’età pensionabile, residenti in 121 diverse nazioni, Italia compresa. E dalle interviste è appunto emerso che il 23 per cento degli intervistati ha vissuto suo malgrado esperienze di abusi fisici, sessuali oppure psicologici da superiori, colleghi o clienti durante l’orario di lavoro. I ricercatori hanno diviso le testimonianze proprio per queste tre tipologie di violenza subìta: fisica, psicologica e sessuale. Dallo studio è emerso che a livello globale il 6 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici è stato bersaglio di abusi o “contatti” sessuali indesiderati, nonché di commenti o richieste imbarazzanti, sia a voce che attraverso messaggi di posta elettronica. E le denunce, come detto, sono arrivate più dalle lavoratrici donne che dagli uomini.

I numeri

Solo considerando l’Europa e l’Asia centrale, le donne che hanno confermato di aver subìto violenze o molestie di almeno una delle tre tipologie di cui sopra sono state il 30 per cento, contro il 22 per cento degli uomini. Per quanto riguarda la frequenza di tali violenze, il 40 per cento delle donne europee intervistate ha spiegato di averne avuto esperienza solo una o due volte, il 22 per cento da tre a cinque volte e il 37 per cento ha confermato di averle subite addirittura più di cinque volte nel corso della propria carriera lavorativa.

Giovani e fragili

«Questa ricerca - spiegano gli enti che hanno promosso lo studio in calce alle loro Conclusioni - conferma che la violenza e le molestie sul lavoro sono un fenomeno diffuso in tutto il mondo, con più di 1 persona su 5 che è stata costretta a subirne. Non solo: i risultati dimostrano che violenze e abusi sul lavoro sono un fenomeno ricorrente, visto che più di tre vittime su cinque sono state costrette ad affrontarle più volte. Inoltre, per la maggior parte delle vittime, l'ultimo episodio è stato recente, cioè verificatosi negli ultimi cinque anni. Nel complesso - proseguono i ricercatori -, le donne rappresentano la maggioranza delle vittime che subiscono violenze e molestie sessuali e i dati mostrano che le lavoratrici più giovani hanno il doppio delle probabilità rispetto ai giovani uomini di subire violenze e molestie sessuali». Un rischio che aumenta, evidenzia infine lo studio, se le giovani donne in questione appartengono a categorie sociali considerate fragili, come migranti, rifugiati, minoranze etniche e via dicendo. Il fenomeno, come detto, è preoccupante e globale. E l’Italia non è esclusa.

In Italia

Nel nostro Paese esistono leggi precise di tutela, ma si punta a fare di più. Nei mesi, scorsi, ad esempio il Ministero del Lavoro ha sottoscritto la Convenzione numero 190 elaborata dall’OIL- Organizzazione Internazionale del Lavoro, diventando la nona nazione al mondo - e la secondo in Europa - a ratificare il trattato internazionale, che - spiegano i promotori - «detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere». Tale definizione si riferisce a «un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili» che «si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico».

La definizione si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti e apprendisti e apprendiste, gli individui che svolgono il ruolo o l’attività di imprenditore o imprenditrice, nel settore pubblico e privato, in imprese nel settore formale e informale, e in zone rurali e urbane.

In particolare, la Convenzione richiede agli Stati membri, in consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di mettere in campo «azioni di prevenzione, protezione e applicazione delle norme, associati a interventi di assistenza, informazione e formazione».

La libertà

L’obiettivo finale, nelle parole del direttore generale dell’OIL Guy Rider, è fornire uno strumento «incentrato sulla persona che contrasti le ingiustizie esistenti e dia vita ad una nuova e migliore normalità, libera da violenza e molestie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata