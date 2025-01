Molestie sugli alunni, arrestata la docente aggredita dai genitori 

CASTELLAMMARE. Erano una trentina, il 14 novembre. Quasi tutti genitori - soprattutto mamme - di alunni di una scuola media del quartiere Scanzano di Castellammare di Stabia. Andarono a scuola per farsi giustizia da soli. Obiettivo, un’insegnante di sostegno, colpevole - secondo voci amplificate dai social - di atti sessuali con alcuni alunni. Un’aggressione in cui la docente 38enne riportò un trauma cranico. Molti la difesero, ma ieri è arrivata la svolta, clamorosa, con l'arresto della donna e accuse pesantissime: maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Su ordine del gip di Torre Annunziata, la prof è stata portata dai carabinieri in carcere a Benevento.

Sette le presunte vittime, quattro ragazzi e tre ragazze tra 11 e 14 anni, tra cui l'unico di cui la prof era insegnante di sostegno. Alcuni di loro hanno mostrato ai genitori messaggi scambiati via Instagram e Whatsapp con la docente, e poi trovati dai carabinieri anche nel telefono sequestrato all'insegnante, insieme a materiale pornografico. Pare che lei portasse i ragazzi in un luogo appartato dell’istituto («la saletta»), per mostrare video porno e intavolare discorsi dai contenuti hard («Quando avete dato il primo bacio, quale musica vi piace mettere quando...»); e a volte i giovani sarebbero stati spinti a scambiarsi atti sessuali. In una circostanza, addirittura, l'insegnante avrebbe avuto un rapporto con uno degli alunni.

Quando poi l'accesso alla saletta diventò non più praticabile, la professoressa avrebbe creato un gruppo Instagram, chiamato proprio “la Saletta”, per continuare conversazioni a contenuto esplicitamente sessuale. Gli studenti avrebbero mantenuto il segreto per via delle minacce rivolte dalla donna: sulla possibilità di essere bocciati, di finire in comunità e di mettere nei guai i genitori. Dopo l’arresto, lei si sarebbe difesa sostenendo che i messaggi sarebbero stati realizzati con l'intelligenza artificiale per incastrarla.

RIPRODUZIONE RISERVATA