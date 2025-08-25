Molestie sessuali su una giovane: in due sotto accusa 

Una donna molestata da due uomini, denunciati dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, e una presunta aggressione omofoba, raccontata sui social network dalla vittima ma per ora non ufficializzata alle forze dell’ordine. Sono le conseguenze di quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato al Poetto, nel tratto di spiaggia davanti all’ospedale Marino. Una serata movimentata e dai contorni molto confusi per l’eccessivo consumo di alcol da parte delle persone coinvolte. Gli accertamenti da parte dei militari del nucleo radiomobile della compagnia sono ancora in corso.

Le indagini

Una vicenda ricostruita dai carabinieri a fatica che, per ora, ha portato alla denuncia di un 49enne e di un 32enne, entrambi cagliaritani: avrebbero, come emerso dalla querela presentata da una donna di 37 anni, molestato la vittima in spiaggia, con apprezzamenti, gesti volgari e palpandole i glutei. Soltanto domenica sera la giovane si è presentata nella caserma di via Nuoro per ufficializzare le accuse, dopo il primo intervento nella notte tra venerdì e sabato dei militari del radiomobile e di una ambulanza del 118 per i soccorsi sul posto. Sono stati ascoltati anche diversi testimoni. I racconti sono sembrati abbastanza confusi e mai precisissimi, quasi certamente per l’abuso di alcol della serata di festa al Poetto.

Le accuse

Ancora da accertare invece quanto raccontato da Paolo Salaris, in un post su Facebook diventato virale, con migliaia di condivisioni e commenti. Racconto per ora, come hanno fatto sapere dai carabinieri, non ufficializzato con querela. «Non avrei mai pensato di raccontare in prima persona questo schifo, proprio io, l’esempio vivente di sorrisi per tutti, di generosità, di rispetto, di pace e libertà soprattutto di genere»: inizia così il lungo post pubblicato. «Invece sono stato vittima di un’aggressione piena di omofobia nella mia città, nel mio posto del cuore. Tre uomini mi hanno spintonato e poi insultato per i miei orientamenti sessuali». Ci sarebbero stati inoltre gesti volgari. Il tutto sarebbe avvenuto poco prima delle molestie alla donna, nella stessa zona del Poetto, da parte dei due uomini (il terzo è risultato estraneo all’episodio commesso ai danni della 37enne). Salaris ha poi aggiunto che gli sono stati portati via «soldi, telefono cellulare e auricolari per cellulare» mentre erano tutti nella sua auto: «Sono saliti perché si dovevano far offrire una sigaretta, per poi scappare lasciandomi nel panico e andare a prendersela con una ragazza». Cellulare e auricolari sono stati poi recuperati: il telefonino sembra si trovasse nell’auto di uno dei presunti aggressori. Infine un ringraziamento al personale del chiosco il Fico d’India per essere intervenuto.

Il chiarimento

I carabinieri del nucleo radiomobile quella notte sono intervenuti per verificare la segnalazione di disordini nella spiaggia del Poetto, zona dell’ospedale Marino. Non hanno riscontrato niente di particolare, fino alla seconda segnalazione delle molestie alla donna, identificata e che successivamente ha presentato la querela. Anche i responsabili del Fico d’India hanno fornito la loro versione su quanto accaduto: «Precisiamo che gli eventi descritti da Paolo, a cui va la nostra massima vicinanza, non sono avvenuti all’interno del Fico d’India ma nei parcheggi di via dell’Idrovora. Su segnalazione dello stesso Paolo, il personale del locale è intervenuto tempestivamente chiamando le forze dell’ordine e dando massimo supporto e assistenza. Ribadiamo la massima vicinanza ad entrambe le persone e prendiamo le distanze da qualsiasi atto di violenza possa essere successo a chiunque della nostra clientela. Il Fico d’India rimane un posto sicuro nel rispetto di tutti. Raccomandiamo ai nostri clienti di non accettare, né ospitare persone sconosciute all’interno dei propri veicoli onde evitare spiacevoli episodi».

