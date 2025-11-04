VaiOnline
Il caso.
04 novembre 2025 alle 01:20

«Molestie sessuali e bullismo» sul set di “Stranger Things” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bufera alla vigilia del lancio della quinta e ultima stagione di “Stranger Things”. Secondo documenti visionati dal Daily Mail, prima dell’inizio delle riprese delle 8 puntate che andranno in onda su Netflix dal 26 novembre, Millie Bobby Brown presentò un lungo reclamo puntando l'indice per bullismo e molestie sul set contro David Harbour, l'attore che interpreta il suo patrigno Jim Hopper Jr. nella fiction tv.

La Brown, che ha il ruolo di Undici/Jane nella popolare serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer, avrebbe incluso nel reclamo «pagine e pagine di accuse», inducendo Netflix ad aprire un'inchiesta interna. Il dietro le quinte dal set di “Stranger Things” è un'esclusiva del quotidiano britannico. Le richieste di commenti inviate dai media Usa a Netflix, agli showrunner e ai diretti interessati sono rimaste finora inevase.

Nel reclamo si parla di molestie e bullismo, nulla a sfondo sessuale. «Pagine e pagine di accuse. L'indagine sul conto di Harbour è durata mesi», ha detto una fonte del Daily Mail, e non chiaro quale ne sia stato l'esito: si sa però che la Brown ha partecipato alle riprese della quinta stagione accompagnata sul set da un assistente personale.

Nel 2021 Harbour aveva parlato apertamente dei sentimenti protettivi che gli aveva ispirato l’allora giovanissima co-star: lei aveva appena 12 anni e lui 41 al debutto della prima stagione nel 2016. «Millie e io abbiamo un rapporto speciale perché l'ho conosciuta quando era molto giovane, prima che venisse investita dalla fama», aveva detto l'attore: «Mi preoccupo molto per lei, di come la popolarità la potrà cambiare».

Harbour e la Brown, assieme al resto del cast che include anche Wynona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Maya Hawke e Sadie Sink, sono adesso impegnati nel lancio della stagione conclusiva della popolarissima serie. Le prime 4 puntate usciranno negli Usa alla vigilia della festa del Ringraziamento con l’episodio finale anche nelle sale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 