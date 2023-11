Molestie sessuali al Red Valley, vigilante rinviato a giudizio 

Metal detector “invasivo” per la Procura di Tempio e un vigilante va a processo con l’accusa di molestie sessuali. Ieri mattina, il gup di Tempio, Marco Contu, ha rinviato a giudizio una guardia giurata, Massimo Deaugustini, 53 anni, di Olbia. ll giudice ha accolto le richieste del pm riguardo agli episodi che sarebbero avvenuti ai varchi della grande kermesse musicale estiva olbiese Red Valley, la vicenda risale all’estate del 2022. Stando alla ricostruzione della Procura, le presunte vittime dei controlli “troppo accurati” sono due ragazze i cui nomi compaiono nel capo di imputazione. Le giovani, sarde, si avvicinano ai varchi biglietto alla mano e, secondo il pm, trovano il vigilante, assunto da una società per effettuare i controlli agli ingressi dell’area concerti. Red Valley attira decine di migliaia di persone e le operazioni di verifica sono accurate. Ma le due ragazze, secondo il pm, si va oltre. Una si ritrae infastidita perché le viene “sollevato” il seno, l’altra subisce un accurato controllo con il metal detector in tutto il corpo e poi viene toccata nell’inguine, dice il pm “nonostante il dispositivo elettronico non avesse prodotto alcun segnale sonoro”. Per la Procura di Tempio è violenza sessuale, aggravata dall’abuso di autorità. Il vigilante, difeso dall’avvocata Aurora Masu, respinge tutte le accuse. Il processo inizierà a gennaio.

