Molestie, quattro pazienti denunciano Viale Il ginecologo radicale: «Non riesco a capire» 

TORINO. Il ginecologo e consigliere comunale Silvio Viale, impegnato in politica con i Radicali e + Europa, è indagato per molestie. Il quotidiano La Stampa scrive che a suo carico sono state presentate quattro denunce in cui giovani donne tra i 20 e i 25 anni parlano di palpeggiamenti e frasi invadenti a sfondo. «Speriamo possa essere fatta luce su questa vicenda. La sistematicità che emerge dai racconti fa sperare che qualora altre donne abbiano vissuto esperienze analoghe possano trovare il coraggio di uscire allo scoperto, di sapere di non essere sole», dicono le loro legali Benedetta Perego e Ilaria Sala. Viale, nome noto da sempre in prima fila nelle battaglie pro aborto e promotore della pillola abortiva RU-486, replica: «Non so nulla, non so cosa dire. Mi dispiace, ma davvero non riesco a comprendere. Non so nemmeno il contesto di cui si sta parlando». Prima di questa vicenda altri due casi Me Too erano esplosi a Torino. L’ex direttore della scuola di specializzazione di Medicina legale Giancarlo Di Vella è stato accusato di violenza sessuale su cinque specializzande mentre il professore di Filosofia Federico Vercellone è stato sospeso dopo le accuse di molestie.

RIPRODUZIONE RISERVATA