Molestie, maresciallo indagato 

È sospettato di aver molestato due giovani donne che si erano recate in caserma, in tempi diversi, per presentare delle denunce. Approfittando del suo ruolo di comandante della stazione dei carabinieri di Decimomannu, stando all’accusa delle due ragazze, il maresciallo Pasquale Smeraldo, 53enne di origini campane, avrebbe cercato di abbracciarle, toccarle e baciarle. Per questa ragione – dopo aver sentito le due presunte vittime – il sostituto procuratore Gilberto Ganassi gli ha formalizzato l’iscrizione nel registro degli indagati con l’ipotesi di violenza sessuale continuata. Gli episodi risalgono allo scorso anno, nel frattempo il militare è stato trasferito ad altra sede.

La prima segnalazione

La prima denuncia risale al 3 giugno 2024, quando una donna si sarebbe presentata in caserma per segnalare un atto intimidatorio: le erano state squarciate le gomme dell’auto. Dopo aver ricevuto la denuncia, il sottufficiale si sarebbe avvicinato alla giovane, sedendosi al suo fianco e appoggiandole la mano sulle gambe. In quel momento, sempre secondo l’accusa, avrebbe tentato un approccio cercando di approfittare dello stato di fragilità della giovane. Una settimana dopo, poi, dopo averla convocata nuovamente in caserma con varie telefonate, l’avrebbe condotta nel proprio alloggio di servizio (nello stesso stabile) e, fatta sedere sul divano, l’avrebbe riempita di complimenti, cercando poi di baciarla e, anche in quel frangente, l’avrebbe toccato gambe e schiena.

Il secondo esposto

La seconda contestazione, invece, riguarderebbe un fatto analogo avvenuto nel settembre 2023 con un’altra donna, sempre a Decimomannu. Stando all’ipotesi della Procura il maresciallo Smeraldo (ex vice-comandante della stazione di Stampace a Cagliari) avrebbe preso di mira una presunta vittima che, in precedenza, si sarebbe presentata al mattino dai carabinieri per segnalare una lite con la nuora. Fattosi ricevere a casa della donna, spacciandosi per un collega del quale avrebbe usato nome e grado e dicendole che era preoccupato per lei per quanto accaduto la mattina, dopo essersi fatto offrire il caffè l’avrebbe improvvisamente baciata sulla guancia, venendo a quel punto cacciato via dall’abitazione. Nelle scorse settimane si è svolto l’incidente probatorio nel quale le due presunte vittime avrebbero confermato le accuse.

