Molestie in pineta, 20enne in cella 

Agiva sempre a metà sera. Individuava le vittime fra le ragazze che passeggiavano in pineta o prendevano il sole in spiaggia, poi si avvicinava e si lasciava andare a gesti fin troppo disinvolti. Un vero molestatore seriale che per settimane ha seminato il panico a Torregrande e adesso è stato bloccato dalla Polizia. Si tratta di uno studente 20enne, di origine pakistana e residente nell’hinterland, che ieri è finito nel carcere di Massama con le pesanti accuse di violenza sessuale e molestie.

L’allarme

Le prime segnalazioni erano arrivate all’inizio di aprile quando una studentessa si era presentata in Questura per raccontare la disavventura che le era capitata mentre passeggiava in pineta, nel tratto che dal campeggio porta verso la foce del Tirso. Subito dopo era stata un’insegnante di Cabras a denunciare di essere stata inseguita da un ragazzo seminudo, che aveva tentato un approccio e lei nella fuga era finita sui rovi. Immediate le indagini della Polizia e dopo vari appelli, negli uffici di via Beatrice d’Arborea sono arrivate altre vittime fra cui una mamma che era stata molestata mentre passeggiava con la figlia. E ancora una ragazza esperta di arti marziali che con due mosse di karate aveva colpito lo studente mettendolo in fuga. Dai racconti delle vittime è emerso sempre il solito quadro: tutte hanno riferito di essere state avvicinate da un giovane svestito e disinibito che tentava approcci diretti e insistenti, arrivando in alcuni casi ad atti di violenza sessuale.

Le indagini

Tanti tasselli che a poco a poco hanno consentito di restringere il cerchio e tracciare un identikit di questo ragazzo che sembrava non voler desistere da quegli atteggiamenti. Determinante nelle indagini della squadra mobile, coordinata dalla Procura, è stata la foto scattata da una turista tedesca che, dopo essere stata molestata in spiaggia, era riuscita a immortalare il giovane mentre si allontanava. Quell’immagine sommata alle altre descrizioni, è stata utilissima negli accertamenti degli uomini della squadra mobile, diretti dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu. Sono stati sentiti anche svariati testimoni, raccolti moltissimi elementi in quelle giornate di controlli a tappeto: la pineta era blindata, ogni movimento veniva monitorato costantemente da agenti in borghese oltre che dai poliziotti del Reparto prevenzione crimine. In collaborazione con la polizia locale si è cercato di dare una risposta immediata anche perché la presenza di un personaggio simile stava creando un allarme crescente. Poliziotte e vigilesse in borghese inoltre hanno fatto da esca cercando di far cadere nella rete il ragazzo.

Il blitz

Il lavoro degli investigatori ha consentito di ricostruire una serie di episodi riconducibili sempre alla stessa persona: il giovane pakistano ritenuto responsabile di atti insistenti e molesti ai danni di otto donne. Al termine dell’attività, alla luce della gravità dei fatti e del rischio di reiterazione del reato, il giudice ha emesso l’ordinanza di misura cautelare in carcere.

Sono in corso ulteriori indagini per fatti simili e per verificare l’eventuale coinvolgimento del 20enne, studente in un istituto professionale, anche perché potrebbero esserci altre segnalazioni non ancora formalizzate. Dalla Questura, guidata da Giovanni Marziano, l’invito a tutte le vittime di reati «a denunciare tempestivamente ogni episodio, anche attraverso i canali dedicati. Sono sempre garantite massima professionalità, attenzione e riservatezza nella gestione delle segnalazioni», si legge in una nota.

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