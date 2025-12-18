Molestie in caserma, condannato 

Un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa per violenza sessuale, ma con la qualificazione del fatto di lieve entità. È la condanna inflitta dal Tribunale al maresciallo Pasquale Smeraldo, 53enne di origini campane, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Decimomannu, accusato di aver cercato di abbracciare, toccare e baciare due donne che si erano rivolte alla caserma per essere aiutate.

Le accuse

La sentenza è stata letta dalla giudice per le udienze preliminari Claudia Sechi al termine del processo che si è celebrato con rito abbreviato. Il sottufficiale era sospettato di aver molestato due giovani donne che si erano recate in caserma, in tempi diversi, per presentare delle denunce. Approfittando del suo ruolo di comandante della stazione dei carabinieri di Decimomannu, stando all’accusa delle due ragazze, il maresciallo avrebbe poi fatto loro delle avance. Al termine delle indagini, scaturite dalle denunce delle due presunte vittime, il sostituto procuratore Gilberto Ganassi gli aveva formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio con l’ipotesi di violenza sessuale continuata. Gli episodi risalirebbero a due anni fa, nel frattempo il militare è stato trasferito ad altra sede.

La prima denuncia risale al 3 giugno 2024, quando una donna si sarebbe presentata in caserma per segnalare un atto intimidatorio: le erano state squarciate le gomme dell’auto. Dopo aver ricevuto la querela, il comandante della stazione si sarebbe avvicinato alla giovane, sedendosi al suo fianco e appoggiandole la mano sulle gambe. In quel momento, sempre secondo l’accusa, avrebbe tentato un approccio cercando di approfittare dello stato di fragilità della giovane. Una settimana dopo, poi, dopo averla condotta nel proprio alloggio di servizio, l’avrebbe riempita di complimenti, cercando poi di baciarla. La seconda contestazione, invece, riguarderebbe un fatto analogo avvenuto nel settembre 2023 con un’altra donna, sempre a Decimomannu: si sarebbe fatto ricevere a casa della donna, spacciandosi per un collega, e dopo essersi fatto offrire il caffè l’avrebbe improvvisamente baciata sulla guancia, venendo a quel punto cacciato via dall’abitazione.

Il processo

Ad assistere le parti civili c’erano gli avvocati Luca Pennisi e Marco Lisu. Dopo il deposito delle motivazioni la sentenza potrà comunque essere appellata dalla difesa.

