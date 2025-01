Molestie e stalking, sei codici rossi e arresti domiciliari 

Sei codici rossi in due settimane e tre misure cautelari. La violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia si confermano un fenomeno grave nell’Oristanese come dimostrano gli interventi della Questura.

Uno degli ultimi episodi è avvenuto nel giorno dell’Epifania quando un48enne ha aggredito con violenza la compagna sotto gli occhi della figlioletta. Urla, insulti, poi l’uomo ha strattonato e afferrato al collo la donna provocandole diverse lesioni. L’intervento degli agenti della seconda sezione della Mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, e le rapide indagini hanno portato l’immediato allontanamento da casa, il giudice inoltre ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. L’altro fatto coinvolge un 50enne accusato di maltrattamenti ai danni dell’anziana madre e di stalking nei confronti di una professionista. Per l’uomo, in libertà vigilata, è stato disposto il ricovero coatto in una casa di cura. Infine per un 52enne di Santa Giusta c’è stata l’attenuazione della misura cautelare: dopo 9 mesi di carcere, ora è ai domiciliari. L’uomo è accusato di aver molestato alcune ragazzine minorenni alla stazione degli autobus di via Cagliari; era stato denunciato e poi processato e condannato.

Gli ultimi episodi confermano il trend su casi di violenza di genere, in costante aumento. Crescono anche le denunce, le donne riescono a trovare il coraggio di denunciare forti anche della rete fra forze dell’ordine e istituzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA