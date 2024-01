Molestie e lesioni fra vicini, condannato a 18 mesi 

Per quasi un anno ha molestato la sua vicina di casa, al punto che il questore aveva disposto nel maggio 2021 un provvedimento di ammonimento. Ieri Gavino Sotgia è stato condannato a un anno e sei mesi dalla giudice del Tribunale Paola Bussu. L’imputato era anche accusato di minacce e lesioni, per lui il pm Marcello Floris aveva chiesto una pena più alta, due anni e otto mesi.

La vicenda risale a poco meno di tre anni fa, quando Sotgia aveva cominciato a molestare la vicina che si era vista costretta a modificare le sue abitudini, in particolare evitando di andare da sola nel cantiere dove era in corso la costruzione della sua casa. In una circostanza, Sotgia, secondo la contestazione, aveva perfino lanciato oggetti contro la persona offesa e l’aveva aggredita con urla e insulti; aveva poi tentato di colpirla con una spranga, con cui aveva minacciato anche altre persone, spintonando e facendone cadere una a terra. Sotgia (difeso dall’avvocato Silvio Sanna) doveva, infine, rispondere di lesioni nei confronti di un’altra persona, per aver cercato di colpirla con un tubo in ferro e, dopo averla fatta cadere, provocando escoriazioni in diverse parti del corpo. Le persone offese si sono costituite parti civili con gli avvocati Gianfranco Siuni e Claudia Piroddu.( p. m. )

