Molestie con minacce di morte al compaesano Al via il processo   

Gli episodi di molestie erano diventati frequenti, tanto che la persona offesa non faceva altro che rivolgersi ai carabinieri. Dal 2021 al 2023 Bachisio Scanu, 83 anni, aveva inviato numerose lettere in cui minacciava Antonello Ledda anche di morte. In alcune circostanze avrebbe perfino usato un forcone per intimidire Gedda (parte civile con l’avvocata Rossella Oppo). Scanu, che lo scorso ottobre era finito agli arresti domiciliari, è comparso ieri davanti alla giudice Silvia Palmas per rispondere di stalking.

La vicenda è stata raccontata in aula da Ledda, rispondendo alle domande del pm Giuseppe Scarpa. Al centro dello scontro fra i due (che in passato avevano invece buoni rapporti) l’acquisto all’asta di un immobile di Scanu che riteneva irregolare quella vendita. I deu sarebbero arrivati a una sorta di accordo secondo cui Scanu avrebbe potuto stare nell’immobile per un po’ di tempo. Ma, evidentemente, poi era sorto qualche problema. Ogni volta che l’imputato si fermava davanti al cancello della sua ex proprietà urlava contro Ledda, definendolo miserabile e minacciandolo di morte. Episodi ripetuti che avevano creato nella persona offesa uno «stress e un timore per sè e i suoi familiari. Vivevo con l’ansia che potesse succedere qualcosa di grave».

Al termine dell’udienza l’avvocato difensore Luciano Rubattu ha chiesto alla giudice una misura meno restrittiva per Scanu, in modo che potesse occuparsi della sua azienda: nessuna opposizione da pm e parte civile. La giudice ha, quindi, disposto il divieto di avvicinamento a Ledda e ha rinviato il processo al 28 giugno. ( p. m. )

