Molestie alle studentesse, prof sospeso 

Torino. Nemmeno le università sono spazi sicuri per le studentesse: ammiccamenti, battute, molestie verbali o fisiche. Tante situazioni di disagio stanno emergendo dai questionari proposti dal collettivo Studenti Indipendenti e dal movimento “Non Una di Meno” all’ateneo di Torino.

Il provvedimento

Intanto un docente dell’università è stato sospeso per un mese per una chat irriguardosa con foto e video sconvenienti inviati alle studentesse. L’uomo lavora al dipartimento di Filosofia e il provvedimento, che comporta anche la sospensione dello stipendio, è stato adottato dopo la segnalazione di alcune studentesse.

Un’iniziativa che arriva a pochi giorni di distanza dalla manifestazione andata in scena negli spazi del rettorato per denunciare molestie all'interno della comunità accademica. «Ma tanto tutto tornerà come prima», dicono le interessate, che denunciano «la numerosità delle violenze di stampo patriarcale in università».

È ferma però la posizione di Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui: «Quello che è stato denunciato è semplicemente inaccettabile per la sua gravità. Le università sono un luogo nel quale gli studenti devono sentirsi protetti. Il mio impegno è che episodi del genere non possano accadere mai più, utilizzerò tutti gli strumenti per far sì che questo si realizzi. Su fatti del genere deve esserci tolleranza zero».

Il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna, ammette che «la violenza sulle donne è una piaga di eccezionale gravità e dobbiamo continuare a combattere con fermezza e senza alcun cedimento su tutti i fronti».

Come rettore garantisce «la massima attenzione ai casi che possono verificarsi, alle segnalazioni e la necessaria intransigenza», e sottolinea l’urgenza di «assumere misure sempre più severe per chi abbia esercitato molestie e soprusi».

