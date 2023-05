«Molestava anche Gessica» 

TORREMAGGIORE. «Mio marito è un mostro. Fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia. È successo diverse volte. Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che l’ha ammazzata». Dal suo letto d'ospedale, a Foggia, Tefta Malaj parla alla tv News 24 Albania e ricostruisce quello che è accaduto sabato notte a Torremaggiore, quando il marito Taulant Malaj ha accoltellato lei e ha ucciso la figlia Gessica, di 16 anni, e il presunto amante della moglie, Massimo De Santis, di 51.

Tefta, col volto oscurato, racconta che Gessica «da due anni non parlava col padre. Non l'ha denunciato solo per non avere una brutta nomea: si sa com'è». Quanto alla ricostruzione del delitto, «mio marito - dice - aveva pianificato tutto. Stavamo tutti dormendo, l'ho visto rientrare col coltello. Io volevo salvare il bambino, lui mi ha accoltellato. Mia figlia si è alzata, è intervenuta a lui l’ha uccisa. Lui a nostra figlia non l'ha mai voluta».

